Ellepték a kularémek Szigetvárt: gyomorforgató, mit művelnek
Nem jutnak szóhoz az emberek, hogy az ünnepek alatt is képes valaki olyat művelni, amitől felfordul a gyomruk. Sajnos pedig igen: Szigetváron több kularém is tiszteletét tette karácsonykor, két helyen is!
Nincs karácsony kularém nélkül… Ezt se gondolták volna a szigetváriak, hogy egyszer ki kell mondaniuk, mégis így van. A településen régóta problémát okoznak a kularémek, akiknek semmi sem szent, még az ünnepek sem. Gyomorforgató, hogy mit műveltek fényes nappal.
Kularém a városban
Már szinte meg sem lepődik az ember a kispesti fosófantom, a pesterzsébeti sz*rófantom és a ceglédi plázát ellepő fekáliarémek után. Vagy mégis? Még a szeretet ünnepe sem szent a titokzatos alakoknak, akik oda rondítanak bárhova…
A szigetvári kularémek szintet léptek, egy ideje megkeserítik a helyiek életét. Bárhol és bármikor képesek maguknak kijelölni illemhelyet. Este, vagy fényes nappal? Ugyan már! A szükség nekik törvényt bont, nem is akármilyen helyzetekbe keverve saját magukat.
„A falra kulázott”
Nemrég, épp december 25-én, karácsonykor csíptek el egyet. Mondjuk nem is volt nehéz, hiszen nappal jött rá a szükség, a fickó pedig nem zavartatta magát. Az egyik helyi nyilvános Facebook-csoportban leplezték le őt. A kularém a belvárosban csapott le, egy zebra előtti a falhoz piszkított.
„Gondolom látszik, hogy hol van a »nyilvános vécé« fényes nappal is. Nem egyedi eset” – fogalmazta a névtelen posztoló, amihez a leleplező fotót is megosztotta.
Mutatjuk!
Egy édesanya is belefutott az undorító látványba. Épp a családjához tartott, amikor egy színes szatyorra lett figyelmes a földön a Zrínyi tér közelében. A földön pihent, gazdája pedig attól nem messze a dolgát végezte!
Ezt már nem hiszem el, de tényleg! A Zrínyi térnél sétáltam, a nagynénémékhez mentem karácsonyozni, a gyerekek már ott voltak. Egy kapucnis férfi letolta a nadrágját és csinálta… A falra kulázott. Így, ahogy mondom. Én elhiszem, hogy nincs nyilvános vécé, és nagyon kellett neki, de ez már nekem is sok. Gyerekek mennek erre, fényes nappal ilyet tenni…
- fakadt ki a Enikő a Metropolnak.
Ám sajnos nem ez az egyetlen ilyen felháborító eset. A helyiek szerint a Szent István lakótelepen is botrányos a helyzet:
- kukák közé,
- ablakok alá
- és bizony bokrokba
is végzik dolgukat a kularémek.
Karácsony második napján, december 26-án is belefutottak egyikükbe. Egy fiatal, kissé zilált külsejű nő egy szűk utcát jelölt ki illemhelynek. „A Sánc utcában élek és ott láttam hasonlót… Egy nő végezte a dolgát. Először észre sem vettem az autóktól, aztán előbukkant a semmiből két jármű közül. Azt hittem, hogy káprázik a szemem. Ez nem normális!” – zárta szavait a férfi.
