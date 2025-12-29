Ellepték a kularémek Szigetvárt: gyomorforgató, mit művelnek

Nincs karácsony kularém nélkül… Ezt se gondolták volna a szigetváriak, hogy egyszer ki kell mondaniuk, mégis így van. A településen régóta problémát okoznak a kularémek, akiknek semmi sem szent, még az ünnepek sem. Gyomorforgató, hogy mit műveltek fényes nappal.

Elege van a szigetváriaknak a kularémekből, bárhova odapiszkítanak... / Képünk illusztráció: Shutterstock

Kularém a városban

Már szinte meg sem lepődik az ember a kispesti fosófantom, a pesterzsébeti sz*rófantom és a ceglédi plázát ellepő fekáliarémek után. Vagy mégis? Még a szeretet ünnepe sem szent a titokzatos alakoknak, akik oda rondítanak bárhova…

A szigetvári kularémek szintet léptek, egy ideje megkeserítik a helyiek életét. Bárhol és bármikor képesek maguknak kijelölni illemhelyet. Este, vagy fényes nappal? Ugyan már! A szükség nekik törvényt bont, nem is akármilyen helyzetekbe keverve saját magukat.

„A falra kulázott”

Nemrég, épp december 25-én, karácsonykor csíptek el egyet. Mondjuk nem is volt nehéz, hiszen nappal jött rá a szükség, a fickó pedig nem zavartatta magát. Az egyik helyi nyilvános Facebook-csoportban leplezték le őt. A kularém a belvárosban csapott le, egy zebra előtti a falhoz piszkított.

„Gondolom látszik, hogy hol van a »nyilvános vécé« fényes nappal is. Nem egyedi eset” – fogalmazta a névtelen posztoló, amihez a leleplező fotót is megosztotta.

Mutatjuk!

A kularém egy zebra előtt, fényes nappal végezte dolgát / Fotó: Szigetvár nyilvános Facebook-csoport

Egy édesanya is belefutott az undorító látványba. Épp a családjához tartott, amikor egy színes szatyorra lett figyelmes a földön a Zrínyi tér közelében. A földön pihent, gazdája pedig attól nem messze a dolgát végezte!

Ezt már nem hiszem el, de tényleg! A Zrínyi térnél sétáltam, a nagynénémékhez mentem karácsonyozni, a gyerekek már ott voltak. Egy kapucnis férfi letolta a nadrágját és csinálta… A falra kulázott. Így, ahogy mondom. Én elhiszem, hogy nincs nyilvános vécé, és nagyon kellett neki, de ez már nekem is sok. Gyerekek mennek erre, fényes nappal ilyet tenni…

- fakadt ki a Enikő a Metropolnak.

Ám sajnos nem ez az egyetlen ilyen felháborító eset. A helyiek szerint a Szent István lakótelepen is botrányos a helyzet:

kukák közé,

ablakok alá

és bizony bokrokba

is végzik dolgukat a kularémek.