RETRO RÁDIÓ

Ellepték a kularémek Szigetvárt: gyomorforgató, mit művelnek

Nem jutnak szóhoz az emberek, hogy az ünnepek alatt is képes valaki olyat művelni, amitől felfordul a gyomruk. Sajnos pedig igen: Szigetváron több kularém is tiszteletét tette karácsonykor, két helyen is!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.29. 07:30
szigetvár ünnep gyomorforgató fekália rém

Nincs karácsony kularém nélkül… Ezt se gondolták volna a szigetváriak, hogy egyszer ki kell mondaniuk, mégis így van. A településen régóta problémát okoznak a kularémek, akiknek semmi sem szent, még az ünnepek sem. Gyomorforgató, hogy mit műveltek fényes nappal.

kularém
Elege van a szigetváriaknak a kularémekből, bárhova odapiszkítanak... / Képünk illusztráció: Shutterstock

Kularém a városban

Már szinte meg sem lepődik az ember a kispesti fosófantom, a pesterzsébeti sz*rófantom és a ceglédi plázát ellepő fekáliarémek után. Vagy mégis? Még a szeretet ünnepe sem szent a titokzatos alakoknak, akik oda rondítanak bárhova…

A szigetvári kularémek szintet léptek, egy ideje megkeserítik a helyiek életét. Bárhol és bármikor képesek maguknak kijelölni illemhelyet. Este, vagy fényes nappal? Ugyan már! A szükség nekik törvényt bont, nem is akármilyen helyzetekbe keverve saját magukat.

„A falra kulázott”

Nemrég, épp december 25-én, karácsonykor csíptek el egyet. Mondjuk nem is volt nehéz, hiszen nappal jött rá a szükség, a fickó pedig nem zavartatta magát. Az egyik helyi nyilvános Facebook-csoportban leplezték le őt. A kularém a belvárosban csapott le, egy zebra előtti a falhoz piszkított.

„Gondolom látszik, hogy hol van a »nyilvános vécé« fényes nappal is. Nem egyedi eset” – fogalmazta a névtelen posztoló, amihez a leleplező fotót is megosztotta.

Mutatjuk!

kulafantom
A kularém egy zebra előtt, fényes nappal végezte dolgát / Fotó: Szigetvár nyilvános Facebook-csoport

Egy édesanya is belefutott az undorító látványba. Épp a családjához tartott, amikor egy színes szatyorra lett figyelmes a földön a Zrínyi tér közelében. A földön pihent, gazdája pedig attól nem messze a dolgát végezte!

Ezt már nem hiszem el, de tényleg! A Zrínyi térnél sétáltam, a nagynénémékhez mentem karácsonyozni, a gyerekek már ott voltak. Egy kapucnis férfi letolta a nadrágját és csinálta… A falra kulázott. Így, ahogy mondom. Én elhiszem, hogy nincs nyilvános vécé, és nagyon kellett neki, de ez már nekem is sok. Gyerekek mennek erre, fényes nappal ilyet tenni…

- fakadt ki a Enikő a Metropolnak.

Ám sajnos nem ez az egyetlen ilyen felháborító eset. A helyiek szerint a Szent István lakótelepen is botrányos a helyzet:

  • kukák közé, 
  • ablakok alá 
  • és bizony bokrokba

is végzik dolgukat a kularémek. 

Karácsony második napján, december 26-án is belefutottak egyikükbe. Egy fiatal, kissé zilált külsejű nő egy szűk utcát jelölt ki illemhelynek. „A Sánc utcában élek és ott láttam hasonlót… Egy nő végezte a dolgát. Először észre sem vettem az autóktól, aztán előbukkant a semmiből két jármű közül. Azt hittem, hogy káprázik a szemem. Ez nem normális!” – zárta szavait a férfi. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu