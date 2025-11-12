Undorító, mit csinált össze a kispesti fosófantom

Ismét lecsapott az utcák rettegett gaztevője, a sokak által ismert és félt fosófantom. A kularém ezúttal Kispestet örvendeztette meg nem kívánt "tudományával", undorító névjegyét pedig egy olyan helyen tette le, hogy azon még a sokat látott, tapasztalt városiak is elborzadtak.

A fosófantom egy kispesti játszóteret csinált össze Fotó: Pexels (illusztráció)

Kispestre hozta rá a rontást a fosófantom

Annyi bizonyos, hogy a városiakat lassan már semmi nem tudja meglepni, annyi undorító dologgal találkoztak szembe. Elég csak a ceglédi plázában dolgát végző "úriemberre", az Újbuda utcáit összepiszkító férfire, vagy éppen a székelés közben kedélyesen társalgó pesterzsébeti szarófantomra gondolni. Úgy tűnik viszont, hogy Kispest is megkapta a maga hősét, azaz a saját kularémét, az illető pedig egyből a nagyok ligájában kezdett: a fantom itt már nem az utcára vagy egy jótékonyan takaró bokor mögött végezte a dolgát, hanem egy - kisgyerekek által is előszeretettel látogatott - játszótérre. Lapunk úgy tudja, hogy a nagy adag ürülékre az egyik mászóka tövében bukkantak rá, miközben a gyerekek az ocsmány csomag körül játszadoztak. A fantom kétséget sem hagyott afelől, hogy az otthagyott végtermék nem kutya vagy más állat műve, ugyanis egy szintén összecsinált vécépapír halmot is hagyott a halom mellett.

A helyiek teljesen kiakadtak, nem csoda: mint mondták, az ott hagyott csomag nem csak undorító, de rendkívül fertőzésveszélyes is.

Én szerencsére csak hallottam róla, mi volt a téren, undorító. Ez már tényleg a legalja, hogy valaki oda csináljon, ahol a gyerekek játszanak. Mi van, ha valamelyik beletenyerel? A kisebbek pedig sokszor mindet a szájukba vesznek. Még belegondolni is undorító, mi lett volna, ha itt is ez történik

- mondta egy közelben élő asszony, aki korábban maga is lelkesen látogatta a helyi játszótereket. A gyomorforgató illető híre futótűzként terjedt a kerületben, úgy tudni, több helyi csoportban is téma volt dicstelen tette. Többen azt is elmondták, hogy a fosófantomnak nem csak a játszótér esett áldozatul, lelkes "kollégái" ugyanis rendszeresen összerondítják a Határ út bizonyos környékeit is: