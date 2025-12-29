A kisfia szülinapjáról is lemaradt: az egész napot átaludta egy anya, sokkoló betegség állt a háttérben

Egy kétgyermekes anya azt állította, hogy évekig téves diagnózist kapott. A ritka betegségére azután derült fény, hogy 24 órán keresztül aludt, és lemaradt fia születésnapi bulijáról.

Az orvosok évekig nem vették komolyan az anya betegségét / Képünk illusztráció: Unsplash

Ritka betegség miatt aludt egész nap az anya

Egy anyukánál ritka, életveszélyes betegséget diagnosztizáltak, miután annyira álmos lett, hogy lemaradt fia születésnapi bulijáról. A 31 éves Holly McGougan egész életében küzdött az egészségi állapotával, az anya éveket töltött orvosoknál, de állapota tavaly drámaian romlani kezdett.

Súlyos migréntől, fogyástól, extrém fáradtságtól és alacsony vérnyomástól szenvedett. Emellett folyamatosan kimerült volt, és meglepő módon még a fia születésnapi partiját is végigaludta, sőt néha 24 órát is aludt egyhuzamban.

Tudtam, hogy valami nincs rendben. Aztán tavaly a dolgok drámaian rosszabbra fordultak. Nem tudtam nyitva tartani a szemem, egész nap aludtam, összefolytak a szavaim és nem tudtam hízni.

Holly azt állította, hogy az orvosok éveken át tévesen szorongással és depresszióval diagnosztizálták. Az anya elmondása szerint küzdenie kellett a helyes diagnózisért, és végül 2025 szeptemberében közölték vele, hogy Addison-kórja van. Ez egy ritka betegség, amelyben a vesék feletti mellékvesék nem termelnek elegendő kortizol hormont.

A skót édesanyának élete végéig naponta háromszor szteroidokat kell szednie. Ha túl fáradt bevenni a gyógyszerét, akkor férjének kell gondoskodnia róla, aki nagyon aggódik felesége állapota miatt.

A súlyos betegség miatt Holly attól fél, hogy nem látja felnőni fiait, de férjével próbálnak pozitívak maradni. A nő mindenkit biztat, hogy álljanak ki magukért az orvosnál ha úgy érzik, hogy nincs minden rendben a testükben - írja a Mirror.