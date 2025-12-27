Legyintettek az újdonsült édesanya aggodalmaira az orvosok - aztán jött a sokkoló diagnózis
Az anyai ösztöne megsúgta, hogy valami nincsen rendben. Az orvosok kezdetben a kisfiú duci testalkatának tudták be a tüneteit, ám több vizsgálatot követően fény derült a sokkoló diagnózisra.
Félresöpörték egy újdonsült, Kentucky állambeli édesanya aggodalmait az orvosok, ám a végén a kisfia egy ritka rendellenességről kapott diagnózist. Vanessa Hickle először 2022-ben vitte orvoshoz az akkor három hónapos fiát, Eastont, miután a gyermek lábai többször is lilává váltak és remegni kezdtek. A 23 éves nő szerint továbbá a fia nem tudott megfordulni, nem volt képes megfogni a tárgyakat és rosszul mozgatta a fejét.
Az orvosok a tüneteket eleinte Easton duci testalkatának tudták be, valamint, hogy Vanessa, mint minden újdonsült szülő, szorong és túlreagálja a dolgokat.
Az orvos azt mondta: ’Csak időre van szüksége.’ Hozzátette, hogy Easton kicsit pufók, és ez okozza azt, hogy le van maradva. Kicsivel valóban nehezebb volt, mint a többi vele egykorú gyerek, de semmi különös. A megérzésem azt súgta, hogy valami nincsen rendben. Anyaként az embernek vannak ilyen ösztönei
- mondta el Vanessa, aki egy másik orvoshoz fordult segítségért, amikor a kisfia kilenc hónaposan még mindig nem ért el egyik fontos mérföldkőhöz sem, és a lábai is belilultak. Ekkor beutalták őket egy szomszédos állam gyermekkórházába, ahol öt percen belül kiderült, valami nincsen rendben Easton agyával.
A kisfiú ezután vérvizsgálatokon, MRI-n és elektronisztagmográfián (ENG) esett át, amelyek a belső fül és a szemmozgások mérését végzik. Ezek kortikális diszpláziát mutattak ki, egy olyan agyi rendellenességet, amely akkor fordul elő, amikor az agy külső rétege helytelenül alakul ki a méhben, így az agysejtek és neuronok rezisztenciáját eredményezi. A betegséget feltehetően egy genetikai mutáció okozza, bár a pontos okok még nem tisztázottak. Nincsenek nyilvános adatok az esetek számáról az Egyesült Államokban és világszerte, de a szakértők úgy vélik, hogy a fokális epilepsziában szenvedők 5-25 százalékát érinti, ami az agy egy adott területén kezdődő rohamokat okoz. A hárommillió epilepsziás amerikai közül 60 százaléknak, azaz 1,8 milliónak van fokális epilepsziája.
Az orvosok elmondták Vanessának és a férjének, Darylnek, hogy Eastonnak idősebb korában rohamai lesznek, ám döbbenetes módon a kisfiúnak még ugyanazon a napon, amikor a diagnózist felállították, három külön rohama is volt, ami után újra kellett éleszteni, mialatt kórházba szállították.
Teljesen letaglózta a szülőket a kapott diagnózis
Megmagyarázhatatlan érzés volt, olyan mint egy rémálom. Rájöttünk, hogy igazunk volt, mialatt az orvosok kilenc hónapig azt mondogatták nekünk, hogy a fiunk tökéletesen jól van, csak pufók, és nincs ok az aggodalomra. A férjemmel nem akartuk elhinni. Gyászoltuk azt az életet, amelyről azt hittük, hogy megadatik nekünk
- mondta el Vanessa.
Eastonnál 2023-ban epilepsziát és Joubert-szindrómát is diagnosztizáltak, egy ritka genetikai rendellenességet, ami miatt az agytörzs és a kisagy, amelyek a mozgást szabályozzák, rendellenesen alakulnak ki az anyaméhben. A Joubert-szindrómában szenvedő gyermekeknél gyakran csökkent izomtónus, kancsalság, fejlődési és intellektuális visszamaradás, ajak- és szájpadhasadék, valamint kiálló nyelv jelentkezik.
A ma már hároméves Easton nem tud beszélni és mozogni. Epilepsziás rohamot gátló gyógyszereket kell szednie és Botox injekciókat is kap az izommerevség miatt, valamint foglalkozás- és beszédterápiára jár, hogy segítsenek neki elérni a kitűzött célokat.
Azt a szót, hogy ’anya’, ki tudja mondani, és van rá esély, hogy később még megtanul beszélni
- nyilatkozta Vanessa, aki arra biztatja a többi szülőt, bízzanak az ösztöneikben, és keressenek válaszokat az aggodalmaikra, ha úgy érzik, az orvosok figyelmen kívül hagyják őket – írja a Daily Mail.
