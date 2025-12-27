Legyintettek az újdonsült édesanya aggodalmaira az orvosok - aztán jött a sokkoló diagnózis

Félresöpörték egy újdonsült, Kentucky állambeli édesanya aggodalmait az orvosok, ám a végén a kisfia egy ritka rendellenességről kapott diagnózist. Vanessa Hickle először 2022-ben vitte orvoshoz az akkor három hónapos fiát, Eastont, miután a gyermek lábai többször is lilává váltak és remegni kezdtek. A 23 éves nő szerint továbbá a fia nem tudott megfordulni, nem volt képes megfogni a tárgyakat és rosszul mozgatta a fejét.

Megrázó diagnózist kaptak a kisfiú szülei, akinek a tüneteit a szakemberek sokáig nem vették komolyan / Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw / Freepik: Felix Russell-Saw

Az orvosok a tüneteket eleinte Easton duci testalkatának tudták be, valamint, hogy Vanessa, mint minden újdonsült szülő, szorong és túlreagálja a dolgokat.

Az orvos azt mondta: ’Csak időre van szüksége.’ Hozzátette, hogy Easton kicsit pufók, és ez okozza azt, hogy le van maradva. Kicsivel valóban nehezebb volt, mint a többi vele egykorú gyerek, de semmi különös. A megérzésem azt súgta, hogy valami nincsen rendben. Anyaként az embernek vannak ilyen ösztönei

- mondta el Vanessa, aki egy másik orvoshoz fordult segítségért, amikor a kisfia kilenc hónaposan még mindig nem ért el egyik fontos mérföldkőhöz sem, és a lábai is belilultak. Ekkor beutalták őket egy szomszédos állam gyermekkórházába, ahol öt percen belül kiderült, valami nincsen rendben Easton agyával.

A kisfiú ezután vérvizsgálatokon, MRI-n és elektronisztagmográfián (ENG) esett át, amelyek a belső fül és a szemmozgások mérését végzik. Ezek kortikális diszpláziát mutattak ki, egy olyan agyi rendellenességet, amely akkor fordul elő, amikor az agy külső rétege helytelenül alakul ki a méhben, így az agysejtek és neuronok rezisztenciáját eredményezi. A betegséget feltehetően egy genetikai mutáció okozza, bár a pontos okok még nem tisztázottak. Nincsenek nyilvános adatok az esetek számáról az Egyesült Államokban és világszerte, de a szakértők úgy vélik, hogy a fokális epilepsziában szenvedők 5-25 százalékát érinti, ami az agy egy adott területén kezdődő rohamokat okoz. A hárommillió epilepsziás amerikai közül 60 százaléknak, azaz 1,8 milliónak van fokális epilepsziája.

Az orvosok elmondták Vanessának és a férjének, Darylnek, hogy Eastonnak idősebb korában rohamai lesznek, ám döbbenetes módon a kisfiúnak még ugyanazon a napon, amikor a diagnózist felállították, három külön rohama is volt, ami után újra kellett éleszteni, mialatt kórházba szállították.