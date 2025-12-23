RETRO RÁDIÓ

„Karácsonykor az elhunyt szüleimhez szólok" – Növényi Norbert így várja az ünnepeket

Azok voltak a gyönyörű karácsonyok, amikor családtagok, rokonok, olykor ötven ember meghitt beszélgetése folyt. Növényi Norbert a múltban karácsonykor szülei, testvérei társaságában több helyen is vendégeskedett.

Létrehozva: 2025.12.23. 12:30
Növényi Norbert mindenütt kiválóan érezte magát, tudniillik ezeket az alkalmakat átitatta az őszinte szeretet érzése.

Növényi Norbert a régi karácsonyokra emlékezett
Növényi Norbert a régi karácsonyokra emlékezett – Fotó: Veres Viktor

– Manapság kissé formalitássá vált a zöld ünnep, ezalatt azonban szerencsére nem a családi fészkemet értem. Szentestére a lakásunkba várjuk középvezetőként dolgozó nagylányomat, Xéniát, továbbá Nándit, a gödi futballklubban kapusként szereplő kisebbik fiamat – újságolta.

Növényi Norbert kedvence a rántott sajt

Csak azt sajnálja az 1980-as moszkvai nyári olimpia kötöttfogású birkózóbajnoka, hogy az MMA-sportban kiugró tehetségnek számító ifjabb Norbert fia aligha érkezik Budapestre, tudniillik Angliában élő édesanyja családjával, illetve a ketrecharcra történő felkészüléssel van elfoglalva.

Feleségem, Krisztike kitesz magáért, a kedvenc rántott sajtommal lep meg, senki más nem tudja úgy elkészíteni, és persze a pulyka, kacsa sem hiányzik az „étlapról.” Jómagam nem sajátítottam el a konyhaművészet mesterfogásait, de ha Kriszta megkér, besegítek neki főzésben-sütésben

– árulta el a birkózás legendája.

A két ünnep között famíliája nem utazik külföldre, viszont barátaik közeli meghívásának azért eleget tesznek. Kérdésünkre, miben változhat meg a világ 2026-ra, aggodalommal teli hangon folytatja.

– Amerre nézek, gyűlöletet, áskálódást látok. Alig van remény Földünkön a teljes fegyvernyugvásra, mert ahhoz hiányzik az érzelemhez kellő intelligencia. 

A hit, remény, szeretet ünnepén valamennyi napszakban beszélgetek elhunyt szüleimmel, igaz, ők odaátról nem válaszolnak, de így is érzem a törődésüket.

Moszkva bajnoka bevallotta, mostanság kevésbé keresi emberek társaságát, inkább befelé fordulva megleli a tökéletes kikapcsolódás módozatait.

 

