Micsoda fordulat! Hatalmas hiba után jutott döntőbe a Séfek Séfe versenyzője
Hatalmas nyomás nehezedett a versenyzőkre a finálé előtti utolsó megmérettetésen, ahol már csak öt játékos maradt versenyben. A Séfek Séfe 7. évadának egyik legfeszültebb adásában Molnár Dávidnak komoly hibák után kellett bizonyítania, hogy helye van a döntőben.
A verseny az utolsó nagy akadályához érkezett: Marczinek Norbert, Mikula Patrik, Veégh Attila, Benyeczki Palkó és Molnár Dávid küzdöttek azért, hogy bejussanak a fináléba. A feladat különösen nehéz volt, hiszen egy sztárvendég is érkezett Wolf András személyében, aki korábban mentorként szerepelt a Séfek Séfe műsorában.
- Szimultán főzésben kellett követnie Wolf András tempóját, ami az egyik legnehezebb feladat volt az évadban
- Kétszer is szétesett Molnár Dávid mártása, ami komoly időveszteséget okozott
- Komoly stressz alatt főzött, többször is vissza kellett kérdeznie a lépések miatt
- Korábban Wolf Andrással dolgozott együtt, ami szakmai előnyt jelentett számára
- A séfek végül a hibák ellenére is döntőbe juttatták, mert látták benne a potenciált
A Séfek Séfe versenyzőinek Wolf András tempóját kellett követni
A versenyzőknek egy komplex menüt kellett elkészíteniük szimultán főzésben, vagyis lépésről lépésre Wolf András tempóját követve. Ez komoly koncentrációt igényelt, hiszen aki lemaradt, annak szinte lehetetlenné vált a felzárkózás.
Molnár Dávid kifejezetten örült a feladatnak, mivel korábban már dolgozott együtt a séffel.
Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy Wolf András jön, és az ő munkáját kell lemásolni. Én annyival előrébb voltam, hogy dolgoztam már vele, tudom, milyen ételeket készít
– mondta a versenyző. A kezdeti magabiztosság ellenére azonban Dávidot is utolérte a stressz.
Hibák sorozata nehezítette a főzését
A nagy bizonyítási vágy miatt a versenyző többször elvesztette a fókuszt, és sorra csúszott meg a folyamatokkal. Folyamatosan visszakérdezett, mert attól tartott, hogy végleg lemarad.
A legnagyobb problémát az jelentette, amikor a mártása kétszer is szétesett, ami értékes perceket vett el tőle. Dávid egyre idegesebb lett, és többször is Wolf Andrástól kért segítséget, hogyan menthetné meg az ételét.
A tálalás végére már látszott rajta a feszültség, és társaitól is próbált segítséget kérni, de ilyen helyzetben már minden perc számít. Dávid a főzés után őszintén beszélt a teljesítményéről.
Ha összességében nézem, ízekben nem rossz az ételem. Próbáltam javítani, amit elrontottam. Reménykedem, hogy ez a döntőig elvisz, de ha nem, akkor ennél többet nem tudtam tenni
– mondta.
Megkapta az esélyt a döntőre
Végül Ördög Nóra és a séfek úgy döntöttek, hogy Dávid megérdemli a döntős helyet.
„Nagyon örülök, hogy bekerültem a döntőbe. Tudom, hogy még egy nagyon erős főzés vár rám, és mindenképpen azon leszek, hogy Frici büszke legyen rám, és megnyerjem a versenyt” – mondta boldogan.
Mentora, Vomberg Frigyes is arra biztatta, hogy szedje össze magát a fináléra, hiszen ott már minden apró részlet számítani fog. Hogy sikerül-e Dávidnak elnyernie a fődíjat, azt holnap este 20:00-tól a TV2 nézői nyomon követhetik.
