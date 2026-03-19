Micsoda fordulat! Hatalmas hiba után jutott döntőbe a Séfek Séfe versenyzője

Hatalmas nyomás nehezedett a versenyzőkre a finálé előtti utolsó megmérettetésen, ahol már csak öt játékos maradt versenyben. A Séfek Séfe 7. évadának egyik legfeszültebb adásában Molnár Dávidnak komoly hibák után kellett bizonyítania, hogy helye van a döntőben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.19.
A verseny az utolsó nagy akadályához érkezett: Marczinek Norbert, Mikula Patrik, Veégh Attila, Benyeczki Palkó és Molnár Dávid küzdöttek azért, hogy bejussanak a fináléba. A feladat különösen nehéz volt, hiszen egy sztárvendég is érkezett Wolf András személyében, aki korábban mentorként szerepelt a Séfek Séfe műsorában.

A Séfek Séfe utolsó megmérettetésén Molnár Dávid majdnem elhasalt.
Molnár Dávid bepánikolt a Séfek Séfe utolsó megmérettetésén (Fotó: Tv2)
  • Szimultán főzésben kellett követnie Wolf András tempóját, ami az egyik legnehezebb feladat volt az évadban
  • Kétszer is szétesett Molnár Dávid mártása, ami komoly időveszteséget okozott
  • Komoly stressz alatt főzött, többször is vissza kellett kérdeznie a lépések miatt
  • Korábban Wolf Andrással dolgozott együtt, ami szakmai előnyt jelentett számára
  • A séfek végül a hibák ellenére is döntőbe juttatták, mert látták benne a potenciált

A Séfek Séfe versenyzőinek Wolf András tempóját kellett követni

A versenyzőknek egy komplex menüt kellett elkészíteniük szimultán főzésben, vagyis lépésről lépésre Wolf András tempóját követve. Ez komoly koncentrációt igényelt, hiszen aki lemaradt, annak szinte lehetetlenné vált a felzárkózás.

Molnár Dávid kifejezetten örült a feladatnak, mivel korábban már dolgozott együtt a séffel.

Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy Wolf András jön, és az ő munkáját kell lemásolni. Én annyival előrébb voltam, hogy dolgoztam már vele, tudom, milyen ételeket készít

– mondta a versenyző. A kezdeti magabiztosság ellenére azonban Dávidot is utolérte a stressz.

A Séfek Séfe 2026 elődöntőjében Dávid elvesztette a fonalat (Fotó: TV2)

Hibák sorozata nehezítette a főzését

A nagy bizonyítási vágy miatt a versenyző többször elvesztette a fókuszt, és sorra csúszott meg a folyamatokkal. Folyamatosan visszakérdezett, mert attól tartott, hogy végleg lemarad.

A legnagyobb problémát az jelentette, amikor a mártása kétszer is szétesett, ami értékes perceket vett el tőle. Dávid egyre idegesebb lett, és többször is Wolf Andrástól kért segítséget, hogyan menthetné meg az ételét.

A tálalás végére már látszott rajta a feszültség, és társaitól is próbált segítséget kérni, de ilyen helyzetben már minden perc számít. Dávid a főzés után őszintén beszélt a teljesítményéről.

Ha összességében nézem, ízekben nem rossz az ételem. Próbáltam javítani, amit elrontottam. Reménykedem, hogy ez a döntőig elvisz, de ha nem, akkor ennél többet nem tudtam tenni 

– mondta.

Megkapta az esélyt a döntőre

Végül Ördög Nóra és a séfek úgy döntöttek, hogy Dávid megérdemli a döntős helyet.

Nagyon örülök, hogy bekerültem a döntőbe. Tudom, hogy még egy nagyon erős főzés vár rám, és mindenképpen azon leszek, hogy Frici büszke legyen rám, és megnyerjem a versenyt – mondta boldogan.

Mentora, Vomberg Frigyes is arra biztatta, hogy szedje össze magát a fináléra, hiszen ott már minden apró részlet számítani fog. Hogy sikerül-e Dávidnak elnyernie a fődíjat, azt holnap este 20:00-tól a TV2 nézői nyomon követhetik.

 

