Micsoda fordulat! Hatalmas hiba után jutott döntőbe a Séfek Séfe versenyzője

A verseny az utolsó nagy akadályához érkezett: Marczinek Norbert, Mikula Patrik, Veégh Attila, Benyeczki Palkó és Molnár Dávid küzdöttek azért, hogy bejussanak a fináléba. A feladat különösen nehéz volt, hiszen egy sztárvendég is érkezett Wolf András személyében, aki korábban mentorként szerepelt a Séfek Séfe műsorában.

Molnár Dávid bepánikolt a Séfek Séfe utolsó megmérettetésén

A versenyzőknek egy komplex menüt kellett elkészíteniük szimultán főzésben, vagyis lépésről lépésre Wolf András tempóját követve. Ez komoly koncentrációt igényelt, hiszen aki lemaradt, annak szinte lehetetlenné vált a felzárkózás.

Molnár Dávid kifejezetten örült a feladatnak, mivel korábban már dolgozott együtt a séffel.

Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy Wolf András jön, és az ő munkáját kell lemásolni. Én annyival előrébb voltam, hogy dolgoztam már vele, tudom, milyen ételeket készít

– mondta a versenyző. A kezdeti magabiztosság ellenére azonban Dávidot is utolérte a stressz.

A Séfek Séfe 2026 elődöntőjében Dávid elvesztette a fonalat

Hibák sorozata nehezítette a főzését

A nagy bizonyítási vágy miatt a versenyző többször elvesztette a fókuszt, és sorra csúszott meg a folyamatokkal. Folyamatosan visszakérdezett, mert attól tartott, hogy végleg lemarad.

A legnagyobb problémát az jelentette, amikor a mártása kétszer is szétesett, ami értékes perceket vett el tőle. Dávid egyre idegesebb lett, és többször is Wolf Andrástól kért segítséget, hogyan menthetné meg az ételét.

A tálalás végére már látszott rajta a feszültség, és társaitól is próbált segítséget kérni, de ilyen helyzetben már minden perc számít. Dávid a főzés után őszintén beszélt a teljesítményéről.

Ha összességében nézem, ízekben nem rossz az ételem. Próbáltam javítani, amit elrontottam. Reménykedem, hogy ez a döntőig elvisz, de ha nem, akkor ennél többet nem tudtam tenni

– mondta.