Vomberg Frigyes védi a családját a nyílvánosságtól: „Nem érdemlik meg, hogy miattam bántsák őket!”

Vomberg Frigyes a TV2-n futó nagy sikerű gasztroreality piros csapatának séfje már tisztában van azzal, hogy milyen árnyoldalai vannak az ismertségnek. A Séfek Séfe sztárja a Palikék Világa YouTube-csatorna egyik műsorában vendégeskedett, és ott beszélt először arról, hogy mennyi negatív megjegyzést kapott az elmúlt években a televíziós szereplései miatt, és hogy ő hogyan viseli ezeket a kritikákat.

Vomberg Frigyes ugyanazt mutatja a kamerák előtt, mint amit a saját konyhájában láthatnak a munkatársai. Úgy érzi, az álságosságnak nincs értelme, legalábbis ő nem tudja megjátszani magát a kamerák előtt.

Úgy látom, hogy az emberek nagyon szeretik az álságos karaktereket, hát én nem tartozom közéjük. Nem tudom megjátszani magam a kamerák előtt, én egy séf vagyok, és aki már dolgozott konyhán, az tudja, hogy ott nincs idő a "nyünyükézésre". Igen, tagadhatatlan, hogy a feszült pillanatokban kicsúszik az ember száján egy-egy csúnya szó, de ettől ennyire valóságos ez a műsor, mert ugyanazt láthatja a közönség, ami egy valós konyhán történik

– jelentette ki határozottan a sztárséf.

Nem tartja igazságosnak a kettős mércét

A sztárséf szerint nagyon érdekesen működnek az emberek. Őt kritizálják azért, mert sokat kiabál és csúnyán beszél a versenyzőivel, ugyanakkor önmagukkal mennyire elnézőek tudnak lenni a nézők. „Ha én elkiabálom magam a konyhában, akkor kapom az ívet a nézőktől, de ha otthon a néző minden ok nélkül rákiabál a párjára, az teljesen normális és emberi dolog. Fura ez a kettős mérce, mert a néző nem tudhatja, hogy én otthon nem beszélek-e így a családommal" – fejtette ki a véleményét mosolyogva a sztárséf.

Vomberg Frigyes: „Engem nem kell szeretni!”

A Séfek Séfe sztárja elmondta, hogy amikor anno elkezdődött a műsor, ő is bele-bele olvasott a kommentekbe, de erről idővel leszokott, mert értelmetlennek tartja.

Nyilván én sem bírtam ki az elején, hogy elolvassam, miket írnak az emberek. Volt, hogy jót derültem rajta, volt, hogy értetlenül álltam felette, de igazából ez engem nem érdekel. Engem nem muszáj szeretni, én egy séf vagyok. Megszoktam a konyhán is, hogy ez nem népszerűségi verseny. A lényeg, hogy a feladatomat tökéletesen ellássam és olyan ételt adjak ki a kezemből, amivel a vendég elégedett

– jelentette ki határozottan a piros csapat séfje.