Őrült dráma a Séfek Séfében: Piró elsírta magát! Esélyt sem kapott a bizonyításra

A Séfek Séfe 7. évadában több erős személyiség is feltűnt, de Piró még közülük is kiemelkedik szókimondó stílusával. Az 55 éves nagymama korábban gyermekotthonban nevelkedett, majd egy bántalmazó kapcsolatból is ki kellett törnie, így nem csoda, hogy ma már nem hagyja magát könnyen.

A versenyben eredetileg Vomberg Frigyes csapatát erősítette, azonban egy váratlan fordulat következtében Krausz Gábor fekete csapatába került. Míg a piros csapatban befogadták és megbecsülték, addig az új, fekete csapatban már jóval nehezebben találta meg a helyét.

A ma esti adásban különösen feszült helyzet alakult ki, amikor a csapat a desszertről döntött. Piró többször is jelezte, hogy szívesen készítene túrógombócot, ám elmondása szerint csapattársai nem támogatták az ötletét. „Nagyon rosszul esett, amikor feldobtam az ötletet, hogy túrógombócot készítenék desszertként, de Norbi és Palkó azt mondták, hogy nem” – mesélte csalódottan a Séfek Séfe versenyzője.

A közös főzés során Piró egyre inkább úgy érezte, hogy háttérbe szorul. Elmondása szerint nem vonták be a döntésekbe, és végül csak kisebb feladatokat kapott a konyhában.

Úgy érzem, nem tekintettek teljes értékű csapattagnak. Nem beszélték meg velem a koncepciót, szinte vakon voltam a főzés alatt

– fogalmazott. A feszültség akkor tetőzött, amikor kiderült, hogy a desszert nem sikerült tökéletesre. Piró ekkor megjegyezte, hogy talán jobb lett volna az ő javaslatát követni.

A kóstolás előtt a vendégsegítő, Szögeczki Ági is észrevette a csapaton belüli feszültséget. Piró ekkor már könnyeivel küzdve mondta el, mennyire rosszul esett neki, hogy nem bíztak benne.

Egyszer sem bíztatok meg bennem annyira, hogy elkészítsem a desszertet. Semmiben sem bíztok bennem, ez az igazság. Most is megcsináltad a desszertet ahelyett, hogy azt mondtad volna: na jól van, Piró, állj oda és csináld meg. Én pucoltam a fokhagymát, és semmi mást nem tettem hozzá az ételhez. Ez mind azért van, mert nem bíztok bennem. Csak konyhai kisegítőnek néztek

– fakadt ki.