Megpördült a kamera: elképesztő szögekből látható az Ázsia Expressz bombázójának bikinis teste

Hiába tiltotta el a verseny folytatásától Dulin Mettát a TV2 orvosa, Lakatos Levente versenytársa néhány rész leforgása alatt bebizonyította, cseppet sem olyan cicababa, mint azt sokan a külseje alapján gondolnák! A 2025-ösz Ázsia Expressz bombázója elképesztő elszántságról, erőről és kitartásról tett tanúbizonyságot, s ha engedik, akkor összeszorított foggal is küzdött volna tovább, ám az már komolyan az egészsége kárára ment volna. S bár a versenyből kizárták, így is emelt fővel térhetett haza, s lopta be magát sok néző szívébe Dulin Metta. Metta, akinek az egyik kedvenc helye Dubaj, ám az ott kialakult helyzet miatt úgy tűnik, hogy idén nyáron inkább Egyiptom felé vette az irányt.

Dulin Metta elszántságát egy ország ismerhette meg a 2025-ös Ázsia Expresszben, ahol Lakatos Leventével alkotott egy párt (Fotó: nanasipal / TV2)

Mesés helyen, bravúros kameramozgással mutatta meg álomszép testét az Ázsia Expressz sztárja

„Ez van most” – írta Instagram-videója mellé Dulin Metta, aki egy rafinált kameraforgatással mutatta meg bikinis bomba alakját és tette látványossá a vízparton való napozás bemutatását.

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