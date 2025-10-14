Ázsia Expressz: vizes pólóban pózol a vízesésnél a műsor sztárja

Életre szóló kaland – gondolhatják a nézők a TV2 sikerműsora, az Ázsia Expressz kapcsán. S bizony életre szóló élményként emlékeznek rá azok, akik valaha is belevágtak. Ott mindenki kikerül a komfortzónájából, megtapasztalja, mire képes a saját erejéből, és mit jelent másoktól segítséget kérni, illetve elfogadni, netán elutasításba ütközni. A 2025-ös Ázsia Expresszt a Bódi tesók nyerték, de valahol minden résztvevő nyertesként térhetett haza, hiszen olyan tapasztalatokkal lett gazdagabb, amire máshol, más körülmények között nem biztos, hogy valaha is szert tehetett volna.

Ázsia Expressz: Lakatos Levente Dulin Mettával vágott neki a kalandnak, majd a lány egészségügyi problémái miatt Németh Kristóffal folytatta a játékot. Végül Bali előtt esett ki a műsorból, így játékon kívül utazott el a mesés szigetre (Fotó: Szabolcs László / Metropol)

Mindig is szerettem volna egy ilyen képet magamról – vallja az Ázsia Expressz sztárja

Az utolsó helyszín előtt esett ki a műsorból Lakatos Levente és Németh Kristóf. A színész még a kiutazás előtt eldöntötte, bárhogy is alakul, ha már a környéken jár, ő bizony elutazik Balira, a játék döntőjének helyszínére. Leventét is hívta, s bár ő kezdetben bizonytalan volt, végül rábólintott a dologra. Nem bánta meg. Mint utóbb kiderült, ott találta meg a világon a kedvenc helyét, ráadásul egy másik álma is valóra válhatott. Vizes pólóban pózol egy elképesztően szép vízesés előtt.

Mindig is szerettem volna egy ilyen képet magamról. Balin végre elkészülhetett. Érdemes ráközelíteni az arcomra, mennyire elégedett vagyok...

– írja Lakatos Levente a Instagram-oldalán.

Mutatjuk is a felvételeket!