Ázsia Expressz: elképesztő videón mutatta meg a sztár, ez a kedvenc helye

Bár még jóval Bali előtt kiesett Lakatos Levente, aki előbb Dulin Mettával, majd Németh Kristóffal párban küzdött az Ázsia Expressz című sikerműsorban a TV2-n, utóbbi versenytársával bónuszprogramként elutazott a mesés szigetre. Bár Levente eleinte bizonytalan volt, végül mégis igent mondott Balira. Utóbb pedig kiderült, élete egyik legjobb döntését hozta meg ezzel, ugyanis bevallása szerint Balin találta meg a világon a kedvenc helyét!

Ázsia Expressz: Lakatos Levente Dulin Mettával vágott neki a nagy kalandnak. Végül a műsortól függetlenül jutott el Balira Fotó: Szabolcs László/Metropol

A Balin található Majomerdő az Ázsia Expressz sztárjának a kedvenc helye

„Azt mondtam már, hogy a Majomerdő Balin a kedvenc helyem a világon? Németh Kristóffal bejártuk! Ezen a héten már a volt játékostársaink is Balin rohangálnak, nézzétek az Ázsia Expresszt a TV2-n!” – írta közösségi oldalán Lakatos Levente.

„Az Ázsia Expressz-szereplés követő, Kristóffal közös Bali nyaralásunk során a Majomerdő meglátogatását vártam a legjobban, Imádom a majmokat. Az Ubud városközpontjának közelében található 27 hektáros területen körülbelül 1000 balinéz hosszúfarkú makákó él szabadon. A Majomerdő tulajdonképpen egy szentély, a helyi hitvilág része és egyben természetvédelmi terület, amelyen három hindu templom is áll. Ezek mindegyikét 1300 körül építették. A majmok alapvetően békések, de belépésnél ismertetnek néhány betartandó szabályt. Például azt, hogy nem tanácsos az állatok szemébe nézni, vagy például nem lehet bevinni enni-, valamint innivalót. Kontaktusba sem szabad lépni a makákókkal, az erdőőrök folyamatosan figyelnek és szólnak is, ha szabályszegést észlelnek. Azt szerencsére nem látták, hogy az egyik majom megérintette a karomat, de ti, a videó végén szemtanúi lehettek! Sikerült elcsípnem a hatalmas rendbontást! Tényleg lélegzetelállító a hely, az pedig külön élmény, hogy egy segítő és némi étel közreműködésével majomszelfit is lehet készíteni”

– meséli a látványos videójában Lakatos Levente.

Nézd meg Lakatos Levete nem mindennapi videóját – ez a a világon a kedvenc helye!