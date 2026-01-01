Mi történhetett? Szilveszterkor került kórházba Pink

Pink a kórházi ágyból posztolt legutóbbi Instagram-bejegyzésében, a 46 éves énekesnő nyakán fehér kötéssel fekszik, miközben elbúcsúztatja az évet és köszönti 2026-ot.

Pink műtéttel kezdte az új évet Fotó: Felipe Trueba

Pink posztja aggodalmat keltett

A rajongók egyaránt aggódva és izgatott kíváncsisággal figyelték Pink legújabb fotóját, amely ritkán látott pillanatot örökít meg az énekesnő életéből: a sztár kórházi ágyban, nyakán fehér kötéssel fekszik, miközben személyes üzenetében búcsúztatja az elmúlt évet. A posztban Pink őszintén beszélt sérüléséről is.

Elárulta, hogy orvosai két korongot helyeztek a nyakába, ami még különlegesebbé és drámaibbá tette az ünnepi üzenetet, miközben rajongói milliói aggódtak és támogatták a sztárt.

És az évet azzal zárom, hogy tisztelettel adózom a testemnek, odafigyelek rá és rendbe teszem. Nem egy arcplasztika lesz, hanem két új, csillogó porckorongot kapok a nyakamba

Amíg Pink kórházban volt, elárulta, hogy családja snowboardozással ünnepelte az újévet. Az énekesnő, akinek valódi neve Alecia Moore, a motorcross-sztár Carey Hart felesége és együtt nevelik 14 éves lányukat, Willow-t, valamint 9 éves fiukat, Jamesont.

Ahogy itt ülök egyedül szilveszterkor egy kórházi szobában, miközben a családom boldogan snowboardozik – tudom, hogy 2026 jobb lesz, mert ezt a döntést hoztam

Pink Instagram-posztjában pozitív és biztató szavakkal köszöntötte az új évet, üzenetével erőt és reményt sugározva rajongóinak, miközben személyes élményeiről és az elmúlt év kihívásairól is őszintén beszélt - írja a Mirror.