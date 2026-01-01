Sokkoló számok: több mint 3800 esethez riasztották a mentőket szilveszterkor
Győrfi Pál közölte a részleteket.
A mentők szilveszterkor 3823 esetnél nyújtottak segítséget, az orvosi ügyeleteken 1783 beteg kapott ellátást – közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője csütörtökön az MTI-vel.
Tűzijáték okozta sérülés és túlzott alkoholfogyasztás miatt is kerültek kórházva emberek
Győrfi Pál tájékoztatása szerint 12 esetben riasztották a mentőket pirotechnikai eszköz használatával kapcsolatos kéz-, arc- és szemsérülésekhez.
Túlzott alkoholfogyasztás miatt 244 embert szállítottak kórházba, közülük 38-an kiskorúak voltak – tette hozzá.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre