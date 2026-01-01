RETRO RÁDIÓ

Sokkoló számok: több mint 3800 esethez riasztották a mentőket szilveszterkor

Győrfi Pál közölte a részleteket.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.01. 12:50
Módosítva: 2026.01.01. 14:11
Riasztás szilveszter mentő Győrfi Pál tűzijáték

A mentők szilveszterkor 3823 esetnél nyújtottak segítséget, az orvosi ügyeleteken 1783 beteg kapott ellátást – közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője csütörtökön az MTI-vel.

Győrfi Pál elárulta, 3823 esetnél nyújtottak segítséget a mentők szilveszterkor Fotó: Metropol

Tűzijáték okozta sérülés és túlzott alkoholfogyasztás miatt is kerültek kórházva emberek 

Győrfi Pál tájékoztatása szerint 12 esetben riasztották a mentőket pirotechnikai eszköz használatával kapcsolatos kéz-, arc- és szemsérülésekhez.

Túlzott alkoholfogyasztás miatt 244 embert szállítottak kórházba, közülük 38-an kiskorúak voltak – tette hozzá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu