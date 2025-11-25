Győrfi Pál is kitüntetést kapott karitatív munkája elismeréseként
15 kategóriában díjazták a példamutatást az Egy lépéssel több – Hajós István Alapítvány rendezvényén.
Immár harmadik alkalommal rendezték meg az Egy lépéssel több – Hajós István Alapítvány nagyszabású gálaestjét, amelyen a magyar üzleti, társadalmi és művészeti élet képviselői ünnepelték az összefogás erejét és a karitatív munka kiemelkedő eredményeit. Az eseményen 15 kategóriában adták át a Váradi Eszter-díjakat.
November 21-én a Verdi Hotel adott otthont a rendezvénynek. Hajós István, az alapítvány alapító elnöke beszédében kiemelte a „Fogadj örökbe egy családot” programot, amelyhez már közel 150 család csatlakozott, és amelynek célja a 200 család elérése a következő évben. A szervezet súlyosan beteg gyermekeket nevelő családokat támogat egyedülálló, átlátható rendszerben, ahol minden támogató biztos lehet abban, hogy a felajánlása valóban célba ér.
Az alapítvány kiemelkedő munkáját idén másodszor is Érték és Minőség Nagydíjjal ismerték el a Parlamentben.
Megnyitó beszédében Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, az alapítvány egyik nagykövete is az önzetlen cselekvés fontosságát hangsúlyozta. A díjak átadása előtt neves művészek – mások mellett Onódy Peter William, az alapítvány által támogatott, kiemelkedő tehetségű fiatal zongoraművész, Lévai Enikő opera-énekesnő, Stana Alexandra, Baranya Dávid táncművészek és Tóth Abigél énekesnő – szórakoztatták a közönséget.
Váradi Eszter-díjak a példamutató munka elismerésére
A Váradi Eszter-díjat Hajós István a nagymamája emlékére alapította. Az elismerés immár 15 kategóriában azokat illeti, akik elhivatottságukkal, emberségükkel és hitelességükkel példát mutatnak és „egy lépéssel többet” tesznek a közösségért. A díjazottakról az alapítvány kuratóriuma döntött.
A 2025. évi Váradi Eszter-díjak nyertesei:
- Az Év Önkéntese: Baranyai Melinda
- Az Év Médiatámogatója: Földi Katalin (Életmódi magazin)
- Az Év Magánszemély Támogatója: Fábián-Pácz Laura
- Az Év Céges Támogatója: BullRent Kft.
- Az Év Előadóművésze: Kapusi Szabolcs
- Az Év Előadója: Bedő Imre (Férfiak Klubja alapítója)
- Az Év Női Paralimpikonja: Hotz Csenge
- Az Év Férfi Paralimpikonja: Gigacz Gergő
- Az Év Utánpótlás Női Sportolója: Rácz Viktória
- Az Év Utánpótlás Férfi Sportolója: Hardi Balázs
- Az Év Nagykövete: Győrfi Pál
- Az Év Egészségügyi Dolgozója: Fazekas Péter
- Az Év Gyermekorvosa: Dr. Vajda Zsolt
- Az Év Különdíja: Bara Csaba
- Az Év Életműdíja: Magyar Zoltán
Igazi példaképek
Az Év Előadója kategória azokat díjazza, akik szavaikkal hitet és erőt keltenek életre. A kuratórium indoklása szerint Bedő Imre előadásaival és gondolataival közösséget épít, a szavakat tettekre váltja és megmutatja, mit jelent felelősséggel és tisztelettel élni. Az alapítvány rendezvényein tartott motivációs előadásai mindenkiben mély nyomot hagytak.
Nagyon mélyen hiszek abban, hogy egy sereg nagyon komoly dolog ér bennünket közösségként is, amit mi magunk közösségként tudunk felkarolni, megoldani. Túl kell lépni azon a magyar társadalomban elharapódzott hozzáálláson, hogy mindig valaki mástól várjuk, hogy elvégezze a munkát. Ezért is nagyon nagyra becsülöm Hajós István munkáját, hogy az üzleti életben elért sikerei mellett hihetetlen energiát fordít arra, hogy ezt a fajta mentalitást gyakorlattá tegye. Én magam is megpróbálok így élni, és amivel csak tudom, támogatom az alapítvány és István munkáját
– nyilatkozta Bedő Imre. A Férfiak Klubja alapítója kiemelte az alapítvány konstrukcióját, ami biztosítja, hogy mindig célba jussanak a támogatások.
Az Év Utánpótlás Férfi Sportolójaként díjazott Hardi Balázs 6 éves kora óta rendületlenül építi karatés pályafutását. Mára elsőéves felnőtt versenyző, aki a Kyokushin karate kumite szakágában ér el kiemelkedő eredményeket. Hazai szinten többszörös utánpótlás magyar bajnok és diákolimpiai bajnok, valamint kétszeres felnőtt magyar bajnok. Nemzetközi versenyeken is bizonyított: az elmúlt években háromszor állt Európa-bajnoki dobogón – arany-, ezüst- és bronzérmet is szerzett.
„A díj számomra nagyon jó visszacsatolás arról, hogy jó úton járok, tudom azt, hogy most már én vagyok, akire felnéznek az utánam következő korosztály képviselői, jó érzés, hogy most én vagyok az a felnőtt versenyző, aki bármilyen formában példakép lehetek. Az alapítvány is egy olyan példamutató szervezet, amely egy nemes célt támogat, gyerekekkel foglalkozik. Sportolóként rendkívül fontosnak tartom és megtapasztaltam, mekkora szükség van arra, hogy emberek és szervezetek kiálljanak a fiatalok, gyerekek mellett és támogatást nyújtsanak a rászorulóknak – fogalmazott Siófok város kiemelkedő sportolója.
Az Egy lépéssel több – Hajós István Alapítvány továbbra is várja azokat, akik szeretnének csatlakozni a támogatói közösséghez, segítve ezzel a súlyosan beteg gyermekeket nevelő családokat. A csatlakozás részleteiről a szervezet weboldalán, a www.egylepesseltobb.hu oldalon lehet tájékozódni.
