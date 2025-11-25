Győrfi Pál is kitüntetést kapott karitatív munkája elismeréseként

Immár harmadik alkalommal rendezték meg az Egy lépéssel több – Hajós István Alapítvány nagyszabású gálaestjét, amelyen a magyar üzleti, társadalmi és művészeti élet képviselői ünnepelték az összefogás erejét és a karitatív munka kiemelkedő eredményeit. Az eseményen 15 kategóriában adták át a Váradi Eszter-díjakat.

Győrfi Pál – Fotók: Egy Lépéssel Több Hajós István Alapítvány

November 21-én a Verdi Hotel adott otthont a rendezvénynek. Hajós István, az alapítvány alapító elnöke beszédében kiemelte a „Fogadj örökbe egy családot” programot, amelyhez már közel 150 család csatlakozott, és amelynek célja a 200 család elérése a következő évben. A szervezet súlyosan beteg gyermekeket nevelő családokat támogat egyedülálló, átlátható rendszerben, ahol minden támogató biztos lehet abban, hogy a felajánlása valóban célba ér.

Az alapítvány kiemelkedő munkáját idén másodszor is Érték és Minőség Nagydíjjal ismerték el a Parlamentben.

Megnyitó beszédében Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, az alapítvány egyik nagykövete is az önzetlen cselekvés fontosságát hangsúlyozta. A díjak átadása előtt neves művészek – mások mellett Onódy Peter William, az alapítvány által támogatott, kiemelkedő tehetségű fiatal zongoraművész, Lévai Enikő opera-énekesnő, Stana Alexandra, Baranya Dávid táncművészek és Tóth Abigél énekesnő – szórakoztatták a közönséget.

Váradi Eszter-díjak a példamutató munka elismerésére

A Váradi Eszter-díjat Hajós István a nagymamája emlékére alapította. Az elismerés immár 15 kategóriában azokat illeti, akik elhivatottságukkal, emberségükkel és hitelességükkel példát mutatnak és „egy lépéssel többet” tesznek a közösségért. A díjazottakról az alapítvány kuratóriuma döntött.



A 2025. évi Váradi Eszter-díjak nyertesei:

Az Év Önkéntese: Baranyai Melinda

Az Év Médiatámogatója: Földi Katalin (Életmódi magazin )

Az Év Magánszemély Támogatója: Fábián-Pácz Laura

Az Év Céges Támogatója: BullRent Kft.

Az Év Előadóművésze: Kapusi Szabolcs

Az Év Előadója: Bedő Imre (Férfiak Klubja alapítója)

Az Év Női Paralimpikonja: Hotz Csenge

Az Év Férfi Paralimpikonja: Gigacz Gergő

Az Év Utánpótlás Női Sportolója: Rácz Viktória

Az Év Utánpótlás Férfi Sportolója: Hardi Balázs

Az Év Nagykövete: Győrfi Pál

Az Év Egészségügyi Dolgozója: Fazekas Péter

Az Év Gyermekorvosa: Dr. Vajda Zsolt

Az Év Különdíja: Bara Csaba

Az Év Életműdíja: Magyar Zoltán



Igazi példaképek

Az Év Előadója kategória azokat díjazza, akik szavaikkal hitet és erőt keltenek életre. A kuratórium indoklása szerint Bedő Imre előadásaival és gondolataival közösséget épít, a szavakat tettekre váltja és megmutatja, mit jelent felelősséggel és tisztelettel élni. Az alapítvány rendezvényein tartott motivációs előadásai mindenkiben mély nyomot hagytak.

Nagyon mélyen hiszek abban, hogy egy sereg nagyon komoly dolog ér bennünket közösségként is, amit mi magunk közösségként tudunk felkarolni, megoldani. Túl kell lépni azon a magyar társadalomban elharapódzott hozzáálláson, hogy mindig valaki mástól várjuk, hogy elvégezze a munkát. Ezért is nagyon nagyra becsülöm Hajós István munkáját, hogy az üzleti életben elért sikerei mellett hihetetlen energiát fordít arra, hogy ezt a fajta mentalitást gyakorlattá tegye. Én magam is megpróbálok így élni, és amivel csak tudom, támogatom az alapítvány és István munkáját

– nyilatkozta Bedő Imre. A Férfiak Klubja alapítója kiemelte az alapítvány konstrukcióját, ami biztosítja, hogy mindig célba jussanak a támogatások.