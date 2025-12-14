Tragédia a metróállomáson: egy nő lelte halálát a síneken

Szombaton pánikhangulat alakult ki a bukaresti Crângași metróállomáson, ahol egy nő lelépett a sínekre és egy forgalomban lévő metró szerelvény elütötte. A helyszínre azonnal megérkeztek a mentőegységek, ám a nő életét nem tudták megmenteni.

A metróállomáson vetett véget életének a nő / Fotó: Pexels

A metróállomáson vetett véget életének a nő

Az Observator News első információi szerint a nő feltehetően azzal a szándékkal lépett a szerelvény elé, hogy véget vessen életének.

Az eset miatt a metróforgalmat ideiglenesen leállították. Az érintett vonalon közlekedő szerelvényeket az ellenkező irányba terelték, hogy lehetővé tegyék a mentőcsapatok beavatkozását - írja a Maszol.