Tragédia a metróállomáson: egy nő lelte halálát a síneken
A metrószerelvény elé lépett és meghalt egy nő.
Szombaton pánikhangulat alakult ki a bukaresti Crângași metróállomáson, ahol egy nő lelépett a sínekre és egy forgalomban lévő metró szerelvény elütötte. A helyszínre azonnal megérkeztek a mentőegységek, ám a nő életét nem tudták megmenteni.
A metróállomáson vetett véget életének a nő
Az Observator News első információi szerint a nő feltehetően azzal a szándékkal lépett a szerelvény elé, hogy véget vessen életének.
Az eset miatt a metróforgalmat ideiglenesen leállították. Az érintett vonalon közlekedő szerelvényeket az ellenkező irányba terelték, hogy lehetővé tegyék a mentőcsapatok beavatkozását - írja a Maszol.
Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
