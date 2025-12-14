Szentkirályi Alexandra: A magyar családok tudják, mit jelent egy háború!

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, a fővárosi közgyűlési frakcióvezetője, a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen reagált Mark Rutte, NATO főtitkár nemrég tett nyilatkozatára, amiben arról beszélt, hogy Európa 5 éven belül háborúzni fog. Szentkirály Alexandra szerint a magyar családok tudják, mit jelent egy háború!

Szentkirályi Alexandra a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen nyilatkozik a Metropolnak, 2025.12.14. / Fotó: MW

Szentkirályi Alexandra: "Minden magyar család története összekapcsolódott a háborúval"

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője alig talált szavakat Mark Rutte NATO főtitkár háborús mondataira.

Rendkívül ijesztő, és nem tudom, hogy mondhat ilyet valaki. Tehát az illető családjának nem kellett azt átélni, amit az én nagyszüleim, dédszüleim átéltek. Szerintem minden magyar család története sajnos összekapcsolódott a háborúval, és mindenkinek a saját családjában megvannak azok a borzalmak, amiket a háború miatt át kellett élniük. Úgyhogy mi magyarok pontosan tudjuk, hogy mit jelent a mi életünkben, a mi családunknak, a mi zsebünknek egy háború.

- nyilatkozta Szentkirályi Alexandra a Metropolnak. A Háborúellenes Gyűlés célja éppen ezért aktuálisabb, mint valaha. A Digitális Polgári Körök által szervezett esemény demonstrálja, hogy a magyarok nem kérnek a háborúból.