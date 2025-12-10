A Tiszás közgazdász szerint „öt percen belül elveszik Magyar Péterék a 14. havi nyugdíjat"
Lengyel László nem kertelt.
Lengyel László közgazdász, jogász – akinek a neve az Index által nyilvánosságra hozott, 662 oldal terjedelmű tisza-párti tervezetben is szerepelt és akit sokan Tisza párti szakértőnek tartanak – egy interjúban azt mondta: Magyar Péterék „öt percen belül el fogják venni” a 14. havi nyugdíjat, ha kormányra kerülnek.
Az Index korábban a Tisza Párt 662 oldalas „gazdasági konvergencia programjának” egyik szerzőjeként azonosította Lengyel Lászlót. A hírportál szerint a közgazdász aláírása is szerepel a a tervezetben, a dokumentum kiszivárgása előtt pedig az is kiderült, hogy az általa vezetett Pénzügykutató Zrt. programot is ír a Tisza Pártnak. Ugyanakkor Lengyel László a dokumentum nyilvánosságra kerülése után tagadta érintettségét, mondván: „Nem írtam alá semmi ilyen tervezetet, nem is láttam a dokumentumot.”
A novemberi végi cikkben emlékeztettek arra is, hogy legutóbb szeptemberben beszélt hosszabban nyilvánosság előtt a Tisza Pártról.
Most azonban nyilvánosságot kapott egy újabb megszólalás a közgazdásztól, amelyben Lengyel László arról beszélt, hogy Magyar Péterék elvennék a 14. havi nyugdíjat, ha kormányra kerülnének
- szemlézte a hirado.hu.
Az Ellenpont.hu szerint Lengyel László a Klikk TV három héttel ezelőtti műsorában közölte: Magyar Péternek nyíltan el kell mondania, hogy nem lesz 14. havi nyugdíj. Hozzáfűzte: biztos benne, hogy Magyar Péterék „öt percen belül el fogják venni” a 14. havi nyugdíjat, és azt is megjegyezte, hogy szerinte a Tisza Pártnak nyíltan kell beszélnie arról, hogy a 14. havi nyugdíj „tiszta őrület”.
„Én azt gondolom, hogy folyamatosan Magyar Péternek azt kéne hangsúlyozni, hogy ez az ország csak úgy tud kikászálódni a helyzetéből, ha ezt az őrült ígéretkampányt […] például a 14. havi nyugdíj egy tiszta őrület. Na most ezt ne csináld. És a nyugdíjasoknak be kéne látni, hogy ezzel egyébként csak az inflációt hozza. Ezt öt percen belül el fogják venni. Egyébként meg kell mondanom, tudják” – fogalmazott Lengyel László a műsorban az Ellenpont szerint.
A portál azt is megjegyezte: a nyugdíjcsökkentés gondolata nem most fogalmazódott meg elsőként: a kiszivárgott tervezet mellett
a párthoz köthető szakértők is többször bírálták nemcsak a 14. havi, de még a 13. havi nyugdíjat is.
Surányi György volt MNB-elnök például a Partizánnak kifejtette, hogy szerinte „semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak”. De a magát tiszásnak valló közgazdász, Simonovits András is arról beszélt korábban, hogy a „jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál”, ezért csökkenteni kellene azokat.
Mint arról az Ellenpont korábban beszámolt, Lengyel László korábban tagadta, hogy köze lenne a Tisza Párt radikális adóemeléseket tartalmazó "Gazdasági konvergencia programjához", ám egy 2025. május 20-i podcastben elszólta magát: csapatával együtt már "írja a kormányprogramot", hogy a párt felkészülten mehessen kormányzásba. Lengyel most ismét tanácsokat adott Magyar Péternek, három héttel ezelőtt a Klikk Tv-ben arról beszélt, hogy Magyar Péternek nyíltan el kell mondania, hogy nem lesz 14. havi nyugdíj. Sőt, Lengyel László azt is hozzátette: biztos benne, hogy "öt percen belül el fogják venni" Vagyis, a Tisza tanácsadója világossá tette, hogy a Tisza Párt azonnal elvenné a 14. havi nyugdíjat - hiszen, nyilván nem az a Fidesz venné el, aki bevezette.
"Én azt gondolom, hogy folyamatosan Magyar Péternek azt kéne hangsúlyozni, hogy ez az ország csak úgy tud kikászálódni a helyzetéből, ha ezt az őrült ígéretkampányt...például a 14. havi nyugdíj egy tiszta őrület. Na most ezt ne csináld. És a nyugdíjasoknak be kéne látni, hogy ezzel egyébként csak az inflációt hozza. Ezt öt percen belül el fogják venni. Egyébként meg kell mondanom, tudják."
- fejtegeti a megszorításra vonatkozó, Magyar Péternek szóló javaslatait Lengyel László.
Nem az első, aki csökkentené a nyugdíjakat
A gondolat nem most fogalmazódott meg elsőként, hiszen a kiszivárgott Tisza-csomag is kifejtette, hogy nem ért egyet a 13. havi és 14. havi nyugdíj szellemiségével, szerintük ugyanis "A politikai ciklusokhoz igazodó nyugdíjemelések tovább gyengítik a rendszer kiszámíthatóságát."
De hasonlóan nyilatkoztak a Tisza körüli szakértők is, akiknek már a 13. havi nyugdíjjal is meggyűlt a bajuk.
Surányi György a Partizánnak kifejtette, hogy szerinte "semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak." A volt jegybankelnök aztán azt is elmondta, hogy ő "földhözragadt és mindig 12 havi járulékot fizetett", mint MNB elnök.
Az Ellenpont hozta elsőként nyilvánosságra a magát tiszásnak valló Simonovits András azon nyilatkozatát, amelyben kifejtette, hogy a "jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál", ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva".
De szintén Simonovits volt, aki kifejtette, hogy "a Nők 40-et meg kell szüntetni, mert finanszírozhatatlan. Igen, ha a nők 40-et megszüntetnék, abból lehetne fizetni a 13. havi nyugdíjat, de egyik ugyanolyan értelmetlen, mint a másik" – fogalmazott. Vagyis azt mondta, hogy akkor se fizessenek 13. havi nyugdíjat, ha van rá pénz.
Teljesen nyilvánvaló tehát, hogy a Tisza Párton belül világos az irányvonal: a nyugdíjasoknak járó többletjuttatásokat meg kell vágni, vagy lehetőség szerint teljesen meg kell szüntetni. Lengyel László pedig hiába tagadta, hogy a Tisza Párt tanácsadója lenne, most nyilvánosan adott tanácsokat Magyar Péternek a megszorítások keresztülviteléhez.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre