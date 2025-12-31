Ezt minden szilveszterezőnek érdemes megfogadnia - Orbán Viktorról van szó
Egyenesen a szilveszterezőknek üzent a miniszterelnök.
Csak óvatosan...Szép dolog a Szilveszter, de csak óvatosan...
- válaszolta Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy mit üzen a Facebookosoknak és Tiktokosoknak Szilveszter estéjén. Az üzenet csak az Orbán Viktor Messenger csatornájára feliratkozott felhasználóknak érkezik meg, ahova IDE KATTINTVA lehet feliratkozni.
