Rakéták az égen Dubaj felett: így telt a magyar családoknak az első háborús éjszaka

Több ország lezárta a légterét, polgári repülőjárattal se ki, se be nem lehet jutni a térségbe. Az érintett államok között van az Egyesült Arab Emírségek is, amelynek egyik legnépszerűbb városa, Dubaj a magyar turisták és az ott élő magyar családok körében is kedvelt célpont. Most azonban a napfényes luxusváros egén rakéták tűntek fel, a robbanások hangja pedig magyar otthonok ajtaját is megremegtette.

Dubaj nem csak a magyar turisták körében közkedvelt, több magyar család ott is él

Egy Dubajban élő magyar édesanya a szombati napjáról készített videó beszámolót. A felvételek tanúsága szerint a nap teljesen hétköznapi módon indult. Reggelit készített a családnak, majd lementek a partra a gyerekekkel. Később egy plázában ebédeltek, minden úgy alakult, mint egy átlagos hétvégén a Perzsa-öböl partján. Délután azonban megváltozott a hangulat.

A nő beszámolója szerint ők is látták a rakétákat az égen, és hallották a robbanásokat. Este már egészen más hangulatban jelentkezett be:

Nem úgy alakult a napi vlog, ahogy terveztem.

- mondta.



Elmondta, hogy jól vannak, „minden rendben”, de több robbanást is hallottak, és több rakétát láttak felrobbanni az égen. A legfélelmetesebb pillanat vacsora közben érte őket.

Olyan volt, mintha valaki be akarna jönni az ajtón.

A hang és a rázkódás annyira erős volt, hogy kiküldte a férjét megnézni, mi történik. Végül kiderült, hogy egy akkora robbanás történt a közelben, hogy megremegett az egész bejárati ajtó.

Egy másik, szintén Dubajban élő magyar nő szintén videóban számolt be az átélt éjszakáról. Ő már jóval zaklatottabban beszélt a történtekről.

Nem tudtam egész éjjel aludni, mentek ezerrel a rakéták. Most reggel is volt egy-kettő.

Elmondása szerint nappal kevésbé látványos a jelenség:

Ugye nappal csak azt látod, hogy valami füstöl. Amikor sötétebb van, jobban lehet látni. Legalább látod, hogy honnan jön.

A menedékhelyekről nem tudott pontos információt adni, de azt elmondta, hogy az épületükben van egy alagsor a garázs alatt, ahová szükség esetén le lehet menni.

A család igyekszik óvintézkedéseket tenni:

Próbálunk távolabb állni az ablakoktól, és a gyerekeket olyan helyre raktam, ahol nincs ablak. Tettem oda egy matracot, és most ott vannak.

A kisebbik fia különösen nehezen viseli a helyzetet, egész éjszaka fent volt ő is. A videó készítése közben is hallatszott egy mély morajlás, majd az égen három rakéta volt látható.

Az ember tényleg nem gondolta volna, hogy itt ilyesmi fog történni

-mondta.