Rakéták az égen Dubaj felett: így telt a magyar családoknak az első háborús éjszaka
Szombaton eszkalálódott a közel-keleti háború, több országra is hatással van. Dubajban sok magyar család él, a robbanások a magyar családokat is megviselték.
Több ország lezárta a légterét, polgári repülőjárattal se ki, se be nem lehet jutni a térségbe. Az érintett államok között van az Egyesült Arab Emírségek is, amelynek egyik legnépszerűbb városa, Dubaj a magyar turisták és az ott élő magyar családok körében is kedvelt célpont. Most azonban a napfényes luxusváros egén rakéták tűntek fel, a robbanások hangja pedig magyar otthonok ajtaját is megremegtette.
Egy Dubajban élő magyar édesanya a szombati napjáról készített videó beszámolót. A felvételek tanúsága szerint a nap teljesen hétköznapi módon indult. Reggelit készített a családnak, majd lementek a partra a gyerekekkel. Később egy plázában ebédeltek, minden úgy alakult, mint egy átlagos hétvégén a Perzsa-öböl partján. Délután azonban megváltozott a hangulat.
A nő beszámolója szerint ők is látták a rakétákat az égen, és hallották a robbanásokat. Este már egészen más hangulatban jelentkezett be:
Nem úgy alakult a napi vlog, ahogy terveztem.
- mondta.
Elmondta, hogy jól vannak, „minden rendben”, de több robbanást is hallottak, és több rakétát láttak felrobbanni az égen. A legfélelmetesebb pillanat vacsora közben érte őket.
Olyan volt, mintha valaki be akarna jönni az ajtón.
A hang és a rázkódás annyira erős volt, hogy kiküldte a férjét megnézni, mi történik. Végül kiderült, hogy egy akkora robbanás történt a közelben, hogy megremegett az egész bejárati ajtó.
Egy másik, szintén Dubajban élő magyar nő szintén videóban számolt be az átélt éjszakáról. Ő már jóval zaklatottabban beszélt a történtekről.
Nem tudtam egész éjjel aludni, mentek ezerrel a rakéták. Most reggel is volt egy-kettő.
Elmondása szerint nappal kevésbé látványos a jelenség:
Ugye nappal csak azt látod, hogy valami füstöl. Amikor sötétebb van, jobban lehet látni. Legalább látod, hogy honnan jön.
A menedékhelyekről nem tudott pontos információt adni, de azt elmondta, hogy az épületükben van egy alagsor a garázs alatt, ahová szükség esetén le lehet menni.
A család igyekszik óvintézkedéseket tenni:
Próbálunk távolabb állni az ablakoktól, és a gyerekeket olyan helyre raktam, ahol nincs ablak. Tettem oda egy matracot, és most ott vannak.
A kisebbik fia különösen nehezen viseli a helyzetet, egész éjszaka fent volt ő is. A videó készítése közben is hallatszott egy mély morajlás, majd az égen három rakéta volt látható.
Az ember tényleg nem gondolta volna, hogy itt ilyesmi fog történni
-mondta.
Dubaj eddig a biztonság, a stabilitás és a kiszámíthatóság szimbóluma volt a régióban. A mostani események azonban megmutatták, hogy a Közel-Kelet geopolitikai feszültségei órák alatt képesek átrajzolni a mindennapokat, még ott is, ahol korábban elképzelhetetlennek tűnt a háború közelsége.
A Dubajban élő magyarok is jogosultak konzuli védelemre
Dubajban sok magyar él és sokan kint is rekedtek a légtérzár miatt. Az Arab Emirátusokból 4144-en jelentkeztek eddig konzuli védelemre. Szijjártó Péter közölte: a térség magyar nagykövetségein folyamatos a munkavégzés, a call center emelt létszámmal működik, a térségben tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma tegnap reggelről estére 1893-ról 4144-re nőtt. Elmondta: a nagykövetségeink folyamatos kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal.
