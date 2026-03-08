„Ez a kocsmába való, próbálja ki Kijev külsőn” – Kósa Lajosnál kiverte a biztosítékot az ukrán elnök

Sokan úgy vélik, hogy amit Zelenszkij az elmúlt hetekben tett, az még a legközelebbi szimpatizánsai szemében is túlment egy határon. Egy másik ország kormányfőjének halálos megfenyegetése ugyanis manapság már nagyon nem divat, főleg nem az Európai Unióban, ahova ő is vágyik. Kósa Lajos a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője is részt vett a hétvégén a debreceni Háborúellenes Gyűlésen, a Metropolnak pedig elmondta: Zelenszkij viselkedése elfogadhatatlan.

A nemzetközi politikai élet és a magyar politikusok is elítélik Zelenszkij agresszív megnyilvánulásait

Zelenszkij úgy viselkedik, mint egy maffiózó

Pár nappal ezelőtt az ukrán elnök kemény szavakat intézett Orbán Viktor miniszterelnökhöz, amiért a magyar kormányfő nem hajlandó újabb pénzcsomagot küldeni Ukrajnának, hogy abból tovább folytathassák a háborút, amiben nap mint nap ezrek – köztük magyarok – halnak meg.

Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót vagy az első részletet ebből a 90 milliárdból, és hogy az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön

– fogalmazott az ukrán elnök Orbán Viktorra célozva.

Ezzel a húzással még a brüsszeli támogatóinál is elvágta magát, már a német konzervatív lapok is beismerik, Zelenszkij átlépett egy határt.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung például úgy fogalmaz, az ukrán elnök hibázott, amikor megfenyegette egy NATO tagállam miniszterelnökét.

Kósa Lajos szerint Zelenszkij kiírta magát az európai politikusok közül

Kósa Lajos üzent Zelenszkijnek: Ez a stílus nonszensz

Az országgyűlési képviselő szerint ha Ukrajna az EU-ba vágyik, akkor át kell gondolnia, hogy kit tesz az országa élére. Volodimir Zelenszkij, egykori showman és komikus ugyanis nem alkalmas a posztra.

Szerintem Zelenszkij kiírta magát az európai politikusok közül. Ez itt nem szokás. Ha az Európai Unióba vágyik, akkor Ukrajnának más politikust kell kiállítania, mert Zelenszkijjel nem lehet együttműködni. Ez a kocsmába való. Próbálja ki Kijev külsőn, lehet, akkor sem jár jól. De ez a stílus, ez a fenyegetőzés, gyilkossággal fenyegetőzés, ez nonszensz

– mondta lapunknak a szombati Háborúellenes Gyűlésen.