RETRO RÁDIÓ

„Ez a kocsmába való, próbálja ki Kijev külsőn” – Kósa Lajosnál kiverte a biztosítékot az ukrán elnök

Rengeteg híresség és politikus vett részt a 12. Háborúellenes Gyűlésen, közülük pedig többen is véleményt formáltak a háborús helyzettel kapcsolatban. Kósa Lajos, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője szerint Zelenszkij fenyegetései nem valók Európába.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 16:24
Módosítva: 2026.03.08. 16:59
kósa lajos Debrecen Háborúellenes Gyűlés zelenszkij háború

Sokan úgy vélik, hogy amit Zelenszkij az elmúlt hetekben tett, az még a legközelebbi szimpatizánsai szemében is túlment egy határon. Egy másik ország kormányfőjének halálos megfenyegetése ugyanis manapság már nagyon nem divat, főleg nem az Európai Unióban, ahova ő is vágyik. Kósa Lajos a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője is részt vett a hétvégén a debreceni Háborúellenes Gyűlésen, a Metropolnak pedig elmondta: Zelenszkij viselkedése elfogadhatatlan.

Kósa Lajos szerint Zelenszkij kiírta magát az európai politikusok közül
A nemzetközi politikai élet és a magyar politikusok is elítélik Zelenszkij agresszív megnyilvánulásait
Fotó:  MTI/EPA

Zelenszkij úgy viselkedik, mint egy maffiózó

Pár nappal ezelőtt az ukrán elnök kemény szavakat intézett Orbán Viktor miniszterelnökhöz, amiért a magyar kormányfő nem hajlandó újabb pénzcsomagot küldeni Ukrajnának, hogy abból tovább folytathassák a háborút, amiben nap mint nap ezrek – köztük magyarok – halnak meg

Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót vagy az első részletet ebből a 90 milliárdból, és hogy az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön

– fogalmazott az ukrán elnök Orbán Viktorra célozva.

Ezzel a húzással még a brüsszeli támogatóinál is elvágta magát, már a német konzervatív lapok is beismerik, Zelenszkij átlépett egy határt.

  • A Frankfurter Allgemeine Zeitung például úgy fogalmaz, az ukrán elnök hibázott, amikor megfenyegette egy NATO tagállam miniszterelnökét.
  • A Welt pedig úgy fogalmaz, hogy a vitában alulmarad az ukrán politikus, miután úgy viselkedett, mint egy maffiózó, aki kilátásba helyezi, hogy ráküldi adósára a verőlegényeket.
Kósa Lajos szerint Zelenszkij kiírta magát az európai politikusok közül
Fotó: Mediaworks

Kósa Lajos üzent Zelenszkijnek: Ez a stílus nonszensz

Az országgyűlési képviselő szerint ha Ukrajna az EU-ba vágyik, akkor át kell gondolnia, hogy kit tesz az országa élére. Volodimir Zelenszkij, egykori showman és komikus ugyanis nem alkalmas a posztra.

Szerintem Zelenszkij kiírta magát az európai politikusok közül. Ez itt nem szokás. Ha az Európai Unióba vágyik, akkor Ukrajnának más politikust kell kiállítania, mert Zelenszkijjel nem lehet együttműködni. Ez a kocsmába való. Próbálja ki Kijev külsőn, lehet, akkor sem jár jól. De ez a stílus, ez a fenyegetőzés, gyilkossággal fenyegetőzés, ez nonszensz

– mondta lapunknak a szombati Háborúellenes Gyűlésen.

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu