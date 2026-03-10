Elvették Szoboszlai gólpasszát, megint kikapott a Liverpool a BL-ben

Három helyett csak két magyar volt kezdéstől a pályán a Galatasaray-Liverpool meccsen. A Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőn Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik kezdett a Liverpoolban, Sallai Roland azonban a törököknél csak kispados volt. Az első percekben a Pool volt aktívabb, a hetedik percben egy szöglet után mégis a Galata szerzett vezetést. Mario Lemina találata után nyugodtabb lett az isztambuli együttes, s az első félidőben meg is őrizte az 1-0-s előnyt.

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a Galatasaray-Liverpool meccset Fotó: Anadolu

Fordulás után Szoboszlai gyorsan veszélyeztetett két lövéssel, Kerkez Milost pedig a 60. percben lecserélték. A 62. percben Victor Osimhen szerzett gólt, melyet azonban a bíró les miatt nem adott meg. Szoboszlai Dominik szöglete után Ibrahima Konatét kézzel szerzett gólt, ez is érvénytelen lett.

Sallai Roland a 77. percben a gólszerző Leminát váltotta, így - noha nem egy időben - de pályán volt 3 magyar gy BL-nyolcaddöntőn.

Galatasaray-Liverpool: Angliában dől el minden

A mérkőzés utolsó pillanataiban még Szoboszlai is besárgult. A Galata - akárcsak ősszel az alapszakaszban - ezúttal is 1-0-ra nyert, a visszavágót jövő szerdán rednezik Liverpoolban,