Elvették Szoboszlai gólpasszát, megint kikapott a Liverpool a BL-ben
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kezdőként, Sallai Roland csereként lépett pályára. Akárcsak ősszel, a törökök 1-0-ra nyerték a Galatasaray-Liverpool meccset a BL-ben.
Három helyett csak két magyar volt kezdéstől a pályán a Galatasaray-Liverpool meccsen. A Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőn Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik kezdett a Liverpoolban, Sallai Roland azonban a törököknél csak kispados volt. Az első percekben a Pool volt aktívabb, a hetedik percben egy szöglet után mégis a Galata szerzett vezetést. Mario Lemina találata után nyugodtabb lett az isztambuli együttes, s az első félidőben meg is őrizte az 1-0-s előnyt.
Fordulás után Szoboszlai gyorsan veszélyeztetett két lövéssel, Kerkez Milost pedig a 60. percben lecserélték. A 62. percben Victor Osimhen szerzett gólt, melyet azonban a bíró les miatt nem adott meg. Szoboszlai Dominik szöglete után Ibrahima Konatét kézzel szerzett gólt, ez is érvénytelen lett.
Sallai Roland a 77. percben a gólszerző Leminát váltotta, így - noha nem egy időben - de pályán volt 3 magyar gy BL-nyolcaddöntőn.
Galatasaray-Liverpool: Angliában dől el minden
A mérkőzés utolsó pillanataiban még Szoboszlai is besárgult. A Galata - akárcsak ősszel az alapszakaszban - ezúttal is 1-0-ra nyert, a visszavágót jövő szerdán rednezik Liverpoolban,
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre