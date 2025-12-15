Most jött: gyalogost gázoltak a magyar főúton

RETRO RÁDIÓ

Egy személygépkocsi ütött el egy embert a balassagyarmati elkerülőúton.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.15. 18:40
baleset balassagyarmati 22-es főút rendőrség

Közlekedési baleset miatt a főút Balassagyarmat elkerülő szakaszát a rendőrök lezárták – közölte a police.hu. Gyalogost gázoltak a 22-es főúton.

Gyalogost gázoltak a 22-es főúton Fotó: Zalai Hirlap (illusztráció!)

Teljes útlezárás a 22-es számú főúton - gyalogost gázoltak

Egy személygépkocsi gyalogost ütött el 2025. december 15-én 16 óra 30 perc körül a 22-es számú főút, 22-es kilométerénél a balassagyarmati elkerülőúton.

A szemle idejére a rendőrök teljes szélességében lezárták a főútvonalat. Kerülni csak a városközpont, illetve a déli elkerülő irányába lehetséges.

 

 

