Most jött: gyalogost gázoltak a magyar főúton
Egy személygépkocsi ütött el egy embert a balassagyarmati elkerülőúton.
Közlekedési baleset miatt a főút Balassagyarmat elkerülő szakaszát a rendőrök lezárták – közölte a police.hu. Gyalogost gázoltak a 22-es főúton.
Teljes útlezárás a 22-es számú főúton - gyalogost gázoltak
Egy személygépkocsi gyalogost ütött el 2025. december 15-én 16 óra 30 perc körül a 22-es számú főút, 22-es kilométerénél a balassagyarmati elkerülőúton.
A szemle idejére a rendőrök teljes szélességében lezárták a főútvonalat. Kerülni csak a városközpont, illetve a déli elkerülő irányába lehetséges.
