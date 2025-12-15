Háromnapos gyászt hirdettek, borzalmas tragédia történt

A brazíliai teremlabdarúgó szövetség háromnapos hivatalos gyászt hirdetett házon belül, és felfüggesztett minden folyamatban lévő versenyt a 20 évesen elhunyt Luis Felipe focista halála miatt. A tehetséges játékos lezuhant annak a hotelnek a tetejéről, ahol egy U21-es futsalkupa miatt szállt meg a csapatával.

Luis Felipe focista halála miatt háromnapos gyászt hirdetett a szövetség Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Az ország legnagyobb fiatal tehetségeit felvonultató torna utolsó napján történt a tragédia. A Daily Star helyi jelentésekre hivatkozva azt írja, hogy a 20 éves focista megbotlott és elvesztette az egyensúlyát, mielőtt a mélybe zuhant. Luis Felipe a CEF Caratoira csapatkapitánya volt.

Luis Felipe focista halála miatt közleményt adtak ki

A halálos baleset egy négycsillagos hotelben történt, ahová tűzoltókat, rendőröket és mentőket is riasztottak, mert a focista teste beszorult a szálloda egyik fala és egy légkondicionáló berendezés közé. Luis Felipe életét már nem sikerült megmenteni.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy játékosunk, Luis Felipe Gomez de Jesus elhunyt. Kérjük az Urat, hogy fogadja őt tárt karokkal, és vigasztalja meg édesanyja, családja és mindazok szívét, akik szerették őt

– olvasható az elhunyt játékos csapata által kiadott közleményben.

A helyi médiában megszólalt a szálloda egyik vendége is, aki szemtanúja volt a tragédiának.

Részvétem a fiatalember családjának és barátainak. A szállodában voltam, és tanúja voltam a csapatukon belül áradó boldogságnak és barátságnak, valamint annak, hogy milyen udvariasak voltak a fiúk

– fogalmazott July Wandersane, aki el sem tudja képzelni, mekkora fájdalmat élhet most át a fiatal focista családja és barátai.