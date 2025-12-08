Kamionnal ütközött, meghalt a polgármester
Rengetegen gyászolják. Balesetet szenvedett, meghalt a polgármester.
Meghalt Utah polgármestere egy kamionnal történt frontális ütközésben. A Utah-i közösség gyászolja a tragikus körülmények között elhunyt polgármestert – írja a PEOPLE. A város vezetői egy Facebook-bejegyzésben tudatták a szomorú hírt, miszerint meghalt a polgármesterük.
Ren Hatt, Green River polgármestere életét vesztette, miután 2025. december 5-én egy kamionnal ütközött. A közlemény szerint a halálos baleset az U.S. Route 6 útszakaszon történt, 21:40-kor.
Pusztító veszteség a közösségünk számára (...) Hatt polgármester elkötelezett volt, aki mélyen törődött Green River lakóival és fáradhatatlanul dolgozott értük
– közölték a város vezetői.
Egy teherautó nyugat felé haladt az autópályán, amikor ismeretlen okból áttért a kelet felé tartó sávba és a szemközti irányból érkező Hyundai jobb első oldalának ütközött.
A Hyundai sofőrjét később azonosították, akkor derült ki, hogy az elhunyt személy a város polgármestere, Ren Hatt.
A teherautó vezetője sértetlenül megúszta a balesetet.
Rengetegen gyászolják – meghalt a polgármester
A baleset kivizsgálása jelenleg is tart még, ugyanakkor az kijelenthető, hogy az emberéletet követelő karambol kapcsán nem merült fel az ittasság gyanúja.
Miután megerősítették, hogy a polgármester volt a pénteki halálos baleset áldozata, a város megemlékezést tartott. Ren Hattről azt írták, olyan vezető volt, aki aki mélyen szerette a közösséget és őszinteséggel, kedvességgel és rendíthetetlen elkötelezettséggel szolgálta azt.
A polgármester menyasszonya, Maria Sykes is megosztotta a halálhírt a Facebookon.
Szörnyű hírt kell megosztanom. Életem szerelme, a vőlegényem és legjobb barátom, Ren Hatt tegnap este autóbalesetben életét vesztette
– írta.
Most imákat kérek a családunkért, értem, és mindenkiért, aki szerette őt ezen a túl rövid 40 éven át, amit köztünk töltött.
Ren Hatt nemrég nyerte meg második polgármesteri ciklusát. A vidéki Green Riverben nőtt fel, és tinédzserként a Green River Középiskola baseballcsapatának játékosa volt.
