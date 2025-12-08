Kamionnal ütközött, meghalt a polgármester

Meghalt Utah polgármestere egy kamionnal történt frontális ütközésben. A Utah-i közösség gyászolja a tragikus körülmények között elhunyt polgármestert – írja a PEOPLE. A város vezetői egy Facebook-bejegyzésben tudatták a szomorú hírt, miszerint meghalt a polgármesterük.

Tragédia! Meghalt a polgármester

Ren Hatt, Green River polgármestere életét vesztette, miután 2025. december 5-én egy kamionnal ütközött. A közlemény szerint a halálos baleset az U.S. Route 6 útszakaszon történt, 21:40-kor.

Pusztító veszteség a közösségünk számára (...) Hatt polgármester elkötelezett volt, aki mélyen törődött Green River lakóival és fáradhatatlanul dolgozott értük

– közölték a város vezetői.

Egy teherautó nyugat felé haladt az autópályán, amikor ismeretlen okból áttért a kelet felé tartó sávba és a szemközti irányból érkező Hyundai jobb első oldalának ütközött.

A Hyundai sofőrjét később azonosították, akkor derült ki, hogy az elhunyt személy a város polgármestere, Ren Hatt.

A teherautó vezetője sértetlenül megúszta a balesetet.

Rengetegen gyászolják – meghalt a polgármester

A baleset kivizsgálása jelenleg is tart még, ugyanakkor az kijelenthető, hogy az emberéletet követelő karambol kapcsán nem merült fel az ittasság gyanúja.

Miután megerősítették, hogy a polgármester volt a pénteki halálos baleset áldozata, a város megemlékezést tartott. Ren Hattről azt írták, olyan vezető volt, aki aki mélyen szerette a közösséget és őszinteséggel, kedvességgel és rendíthetetlen elkötelezettséggel szolgálta azt.

A polgármester menyasszonya, Maria Sykes is megosztotta a halálhírt a Facebookon.

Szörnyű hírt kell megosztanom. Életem szerelme, a vőlegényem és legjobb barátom, Ren Hatt tegnap este autóbalesetben életét vesztette

– írta.

Most imákat kérek a családunkért, értem, és mindenkiért, aki szerette őt ezen a túl rövid 40 éven át, amit köztünk töltött.