Karambolozott, majd kigyulladt egy autó – rohantak a magyar tűzoltók menteni
Kisteherautó is érintett a karambolban. A balesetben kigyulladt egy autó.
Karambolozott egy személygépkocsi és egy kisteherautó a 4-es főút belterületi szakaszán, azaz a Kassai úton, a Kurta utca mellett, Debrecenben hétfő reggel. Az ütközést követően kigyulladt egy autó.
Kigyulladt egy autó a balesetben
A baleset következtében a személygépjármű kigyulladt. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral avatkoztak be és áramtalanították a járművet. A raj az utómunkálatokat végzi – közölte a katasztrófavédelem hétfő reggel negyed nyolckor.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre