Karambolozott, majd kigyulladt egy autó – rohantak a magyar tűzoltók menteni

Karambolozott egy személygépkocsi és egy kisteherautó a 4-es főút belterületi szakaszán, azaz a Kassai úton, a Kurta utca mellett, Debrecenben hétfő reggel. Az ütközést követően kigyulladt egy autó.

Kigyulladt egy autó a Debrecen közelében történt balesetben hétfő reggel. A tűzoltók rohantak menteni

A baleset következtében a személygépjármű kigyulladt. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral avatkoztak be és áramtalanították a járművet. A raj az utómunkálatokat végzi – közölte a katasztrófavédelem hétfő reggel negyed nyolckor.