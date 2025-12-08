RETRO RÁDIÓ

Karambolozott, majd kigyulladt egy autó – rohantak a magyar tűzoltók menteni

Kisteherautó is érintett a karambolban. A balesetben kigyulladt egy autó.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.08. 07:48
baleset Debrecen katasztrófavédelem

Karambolozott egy személygépkocsi és egy kisteherautó a 4-es főút belterületi szakaszán, azaz a Kassai úton, a Kurta utca mellett, Debrecenben hétfő reggel. Az ütközést követően kigyulladt egy autó.

tűzoltó, tűzoltók, Kigyulladt egy autó
Kigyulladt egy autó a Debrecen közelében történt balesetben hétfő reggel. A tűzoltók rohantak menteni (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

Kigyulladt egy autó a balesetben

A baleset következtében a személygépjármű kigyulladt. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral avatkoztak be és áramtalanították a járművet. A raj az utómunkálatokat végzi – közölte a katasztrófavédelem hétfő reggel negyed nyolckor.

 

