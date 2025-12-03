RETRO RÁDIÓ

Menekítették a lakókat: kigyulladt egy ház a VI. kerületben, így oltották a lángokat - fotókkal

Több tucat embert kellett kimenekíteni abból a terézvárosi épületből, ahol tűz ütött ki ma hajnalban. A háznak kigyulladt a tetőszerkezete, hamarosan a lángok továbbterjedtek, és már 70 négyzetméteren égett az épület.

Szeró: Metropol
Létrehozva: 2025.12.03.
kigyulladt menekítés tűz VI. kerület

Tűzoltók és mentők szirénájának baljós hangja ébresztette a lakókat ma, szerda hajnalban a legszebb álmaikból a VI. kerületben. A felmentősereg a Dessewffy utca egyik lakásához sietett, ott ugyanis kigyulladt és hatalmas lángokkal égett egy társasház - vélhetően - egyik lakása.

Kigyulladt a ház tetőszerkezete, a lakókat menekíteni kellett.
Kigyulladt a ház tetőszerkezete, ami később 70 négyzetméteren égett     Fotó: Metropol

Kigyulladt a VI. kerületi ház teteje, menekítették a lakókat

A terézvárosiak ijedten kapták fel a fejüket a környéken, többen az ablakból nézegettek kifelé a tűzoltóautók érkezésekor. Úgy tudjuk, hogy a tűz a tetőtéri lakásban keletkezhetett, ugyanis az épület teteje lángolt. A Katasztrófavédelem munkatársai azonnal a helyszínre siettek, az esetkocsiból kiugorva rögtön nekiláttak az oltásnak. A tűz gyorsan tovább terjedt, ekkor már 70 négyzetméteren pusztított: 

A fővárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, több vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a Dessewffy utcai épület tetőterének tüzét. A lángok nagyjából hetven négyzetméteren égtek 

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A tűzoltók a szűk utcában, közel másfél óra alatt fojtották el a lángokat    Fotó: Metropol

Eközben megkezdték a lakók kimenekítését is, több tucat ember sereglett le döbbent arccal a hideg utcára. Az utcabeliek szerint nem kellett a téli fagyban ácsorogniuk, ugyanis hamarosan melegedőbuszt hívtak nekik, innen nézték az oltási munkálatokat. 

Bár úgy tudjuk, hogy a tűzhöz mentőt is hívtak, úgy értesültünk azonban, hogy szolgálataikra - csodával határos módon - nem volt szükség, ugyanis senki nem sérült meg, a tűzoltók időben kihozták a lakókat.

A kimenekített lakók egy melegedőbuszban várták a munkálatok végét    Fotó: Metropol

Az egységek átvizsgálták az érintett tetőtér melletti részeket, illetve bontási munkálatokat végeznek. A társasházat - amelyet a gáz- és áramhálózatról is leválasztottak - csaknem hetvenen hagyták el, valamennyien saját lábukon mentek ki az épületből, és a helyszínre rendelt melegedőbuszban várakoztak

 - tették hozzá. 

Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan és hol keletkezett a tűz, illetve mi okozta azt. Ezt vélhetően majd a közeljövőben lefolytatott tűzvizsgálat fogja kideríteni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
