Most jött: felcsaptak a lángok egy belvárosi társasházban, menekítik a lakókat

Rohantak a tűzoltók, egy társasház ötödik emeleti lakása ég az V. kerületi Szent István téren, a Hercegprímás utcánál.

A tűz nagy terjedelemben a tetőre is átterjedt. A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel indultak a helyszínre, ahová az első egység már kiérkezett. Az épületben a tűzzel érintett szinten megkezdték a kiürítést – írja a katasztrófavédelem.