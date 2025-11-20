Most jött: felcsaptak a lángok egy belvárosi társasházban, menekítik a lakókat
A tűz a tetőre is átterjedt.
Rohantak a tűzoltók, egy társasház ötödik emeleti lakása ég az V. kerületi Szent István téren, a Hercegprímás utcánál.
A tűz nagy terjedelemben a tetőre is átterjedt. A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel indultak a helyszínre, ahová az első egység már kiérkezett. Az épületben a tűzzel érintett szinten megkezdték a kiürítést – írja a katasztrófavédelem.
