Most érkezett: felcsaptak a lángok a Gellérthegyen, nagy a baj
Nagy erőkkel vonultak ki a lánglovagok a helyszínre.
Ezekben a pillanatokban érkezett bejelentés a tűzoltóságra, hogy hatalmas lángokban ég egy I. kerületi lakás, Budapesten, a Számadó utcában.
Az első emeleti, társasházi lakáshoz a budapesti, hivatásos tűzoltók, valamint a rózsadombi önkéntes tűzoltók rohantak a helyszínre, ahol gond nélkül sikerült eloltani a lakástüzet.
A csapatok átvizsgálják az ingatlant és kiszellőztetik a helyiségeket - írja a katasztrófavédelem.
