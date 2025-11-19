Most érkezett: felcsaptak a lángok a Gellérthegyen, nagy a baj

Ezekben a pillanatokban érkezett bejelentés a tűzoltóságra, hogy hatalmas lángokban ég egy I. kerületi lakás, Budapesten, a Számadó utcában.

Hatalmas lángokban ég egy budapesti lakás. A tűzoltók azonnal kiérkeztek a lakástűz helyszínére / Fotó: MW

Az első emeleti, társasházi lakáshoz a budapesti, hivatásos tűzoltók, valamint a rózsadombi önkéntes tűzoltók rohantak a helyszínre, ahol gond nélkül sikerült eloltani a lakástüzet.

A csapatok átvizsgálják az ingatlant és kiszellőztetik a helyiségeket - írja a katasztrófavédelem.