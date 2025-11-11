Kész csoda: elképesztő helyen találta meg a nő a jegygyűrűjét
Porig égett a nő háza. Visszament, hátha megtalálja a romok között a jegygyűrűjét...
Egy texasi nő, aki élve megmenekült egy lakástűzből, azt hitte, mindenét elveszítette – köztük a jegygyűrűjét is –, ám a szerencse mellé állt – írja a PEOPLE. Elképesztő helyen találta meg a jegygyűrűjét később.
Nacole Eaton elmondta, hogy október 10-én a tűz teljesen elpusztította az otthonukat, és a család számos értéktárgyát elvesztette – köztük a gyerekeik kéznyomát őrző karácsonyfadíszeket és más pótolhatatlan emlékeket.
Amikor a tűz elalszik, és visszamész, hogy mindezt lásd, az borzasztóan nehéz, mert mindent elvesztettél…
– mondta Eaton.
Hozzátette, hogy volt egy deszka, amin mérték a gyerekeik magasságát és ezt minden házba magukkal vitték. Ezek azok a dolgok, amiket nem lehet pótolni.
Elképesztő, hol találta meg jegygyűrűjét a nő
A tűz után két dolog volt, amit Nacole Eaton a legjobban szeretett volna visszakapni: az egyik a család egyik kutyája, a másik pedig a jegygyűrűje, amelyet 22 éven át viselt az ujján. Eaton elmondta, egy családi barát felajánlotta, kapcsolatba lép a Wood County Metal Detecting Clubbal, egy helyi fémkereső csoporttal, hogy segítsenek megtalálni a gyűrűt, amelyről azt hitte, a ház elszenesedett romjai alatt van eltemetve.
Ám amikor visszatért a házhoz, hogy felmérje a károkat és megnézze, mi maradt meg, csodával határos módon rátalált arra, amire leginkább vágyott.
Pont itt volt a mosdópulton, egy hamuhalom tetején. (...) Azt mondtam magamban: ez lehetetlen!
– idézte fel Eaton a megható eseményt.
Eaton először azt gondolta, a fémkereső csoport hagyta ott neki a gyűrűt, ám amikor felhívta őket, akkor tudta meg, hogy még el sem jutottak a helyszínre. A hír teljesen megdöbbentette, főleg azért, mert már többször átkutatta a mosdó környékét és egyetlen alkalommal sem látta ott a gyűrűt.
Ez egyszerűen megmagyarázhatatlan… ez Isten jelzése volt.
A megtalálás új erőt adott neki ahhoz, hogy pozitívan tekintsen előre, és folytassa az életet a családjával. Hálásan beszélt a barátok és rokonok segítségéről is, akik ruhákat és más adományokat vittek nekik.
