Kész csoda: elképesztő helyen találta meg a nő a jegygyűrűjét

Egy texasi nő, aki élve megmenekült egy lakástűzből, azt hitte, mindenét elveszítette – köztük a jegygyűrűjét is –, ám a szerencse mellé állt – írja a PEOPLE. Elképesztő helyen találta meg a jegygyűrűjét később.

Elképesztő, hol találta meg jegygyűrűjét a nő (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Nacole Eaton elmondta, hogy október 10-én a tűz teljesen elpusztította az otthonukat, és a család számos értéktárgyát elvesztette – köztük a gyerekeik kéznyomát őrző karácsonyfadíszeket és más pótolhatatlan emlékeket.

Amikor a tűz elalszik, és visszamész, hogy mindezt lásd, az borzasztóan nehéz, mert mindent elvesztettél…

– mondta Eaton.

Hozzátette, hogy volt egy deszka, amin mérték a gyerekeik magasságát és ezt minden házba magukkal vitték. Ezek azok a dolgok, amiket nem lehet pótolni.

Elképesztő, hol találta meg jegygyűrűjét a nő

A tűz után két dolog volt, amit Nacole Eaton a legjobban szeretett volna visszakapni: az egyik a család egyik kutyája, a másik pedig a jegygyűrűje, amelyet 22 éven át viselt az ujján. Eaton elmondta, egy családi barát felajánlotta, kapcsolatba lép a Wood County Metal Detecting Clubbal, egy helyi fémkereső csoporttal, hogy segítsenek megtalálni a gyűrűt, amelyről azt hitte, a ház elszenesedett romjai alatt van eltemetve.

Ám amikor visszatért a házhoz, hogy felmérje a károkat és megnézze, mi maradt meg, csodával határos módon rátalált arra, amire leginkább vágyott.

Pont itt volt a mosdópulton, egy hamuhalom tetején. (...) Azt mondtam magamban: ez lehetetlen!

– idézte fel Eaton a megható eseményt.

Eaton először azt gondolta, a fémkereső csoport hagyta ott neki a gyűrűt, ám amikor felhívta őket, akkor tudta meg, hogy még el sem jutottak a helyszínre. A hír teljesen megdöbbentette, főleg azért, mert már többször átkutatta a mosdó környékét és egyetlen alkalommal sem látta ott a gyűrűt.

Ez egyszerűen megmagyarázhatatlan… ez Isten jelzése volt.

A megtalálás új erőt adott neki ahhoz, hogy pozitívan tekintsen előre, és folytassa az életet a családjával. Hálásan beszélt a barátok és rokonok segítségéről is, akik ruhákat és más adományokat vittek nekik.