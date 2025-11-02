RETRO RÁDIÓ

Felcsaptak a lángok Budapest szívében, tűzoltók lepték el a VIII. kerületet

A Baross utcában történt a tűzeset.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.02. 14:45
Módosítva: 2025.11.02. 16:12
tűz VIII. kerület tűzoltók

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy a berendezési tárgyak égtek mintegy tizenöt négyzetméteren egy ötemeletes társasház második emeleti lakásának egyik szobájában, a VIII. kerületi Baross utcában, a Szűz utca és a Vasas köz között. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt az ingatlan tulajdonosa megkezdte az oltást, amelyet az egységek fejeztek be egy vízsugárral. Mint kiderült, az épület folyamatos felderítése mellett ventilátort kértek a helyszínre a szellőztetéshez. A Baross utca érintett szakaszát lezárták a tűzoltói beavatkozás idejére.

 

