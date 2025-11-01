Felcsaptak a lángok a Kertalja utcában, rohantak a tűzoltók
Azonnal reagálniuk kellett a lánglovagoknak.
Riasztották a tűzoltókat, miután kigyulladt egy gépkocsi motortere Sárbogárdon, a Kertalja utcában.
A sárbogárdi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Utómunkálatokat végeznek - írja a katasztrófavédelem.
