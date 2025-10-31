RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: hatalmas karambol a XVII. kerületben, buszmegállót zúzott le az egyik kocsi

A két autó egymásba rohant, de olyan erővel, hogy az egyik kocsi a buszmegállóba lökte a másikat. A karambolban többen megsérültek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.31. 11:14
Módosítva: 2025.10.31. 11:22
karambol baleset Budapest

Hatalmas csattanásra és az üveg törésének hátborzongató hangjára kapták fel a fejüket péntek reggel a XVII. kerületben. Többen is azonnal a zaj forrásához siettek, ekkor derült ki: brutális karambol történt. 

Brutális karambol történt Budapest XVII. kerületében.
Brutális karambol történt Budapest XVII. kerületében (Fotó: Metropol)

A karambolban letarolták a buszmegállót 

Információink szerint két kocsi ütközött össze a Rákoskert sugárúton, de olyan erővel, hogy az egyik autó egyenesen a közeli buszmegállóba lökte az előtte haladó járművet. A kocsi keményen becsapódott, olyannyira, hogy nemcsak a megálló egy részét tarolta le, hanem az egész állomást, méghozzá úgy, hogy annak a vastag üvegfalai is kitörtek, valósággal berobbantak. 

A helyiek már csak erre figyeltek fel, mire a megállóhoz siettek, hogy a járdát és az úttestet is vastagon üvegszilánkok borították a két összetört kocsi körül. Azonnal riadóztatták a mentősöket, a rendőröket és a tűzoltókat is, a helyszínt pedig teljes szélességében lezárták. 

Ennyi maradt a buszmegállóból (Fotó: Metropol)

„Utoléréses balesetet szenvedett két személygépkocsi, emiatt az egyik buszmegállóba is rohant Budapest XVII. kerületében, a Rákoskert sugárúton. Az Erzsébet körúti kereszteződésnél történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonulnak. Az utat teljes szélességben lezárták, a helyszínre mentő érkezett” – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

Lapunk úgy tudja, hogy a balesetben többen is megsérültek, egy helyszíni szemtanú legalább három emberről mesélt lapunknak.

Jött a mentő, és el is láttak valakit már helyben, aztán többeket elvittek. Ha jól tudom, hárman sérültek meg

– mesélte a férfi. Úgy értesültünk, hogy ketten súlyosan, míg egy ember könnyebben sérült meg, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy a sérültek a megállóban várakozó gyalogosok, vagy az autóban utazók közül kerültek ki. Jelen pillanatban azt sem tudni, pontosan hogy is rohant egymásba a két autó, a kérdésekre a rendőrségi nyomozás fog válaszokat adni.

 

