Teljes útzár lépett életbe: durva baleset történt Magyarországon

Riasztották a tűzoltókat, miután két személyautó karambolozott a 3404-es úton, Kenderes külterületén, a 6-os kilométerszelvénynél.

A kisújszállási önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszt tejes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.