Teljes útzár lépett életbe: durva baleset történt Magyarországon
Aki csak teheti, kerülje el ezt az útszakaszt!
Riasztották a tűzoltókat, miután két személyautó karambolozott a 3404-es úton, Kenderes külterületén, a 6-os kilométerszelvénynél.
A kisújszállási önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszt tejes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre