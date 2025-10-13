RETRO RÁDIÓ

Brutális karambol a főváros közelében: lezárták az utat

Rohantak a mentők a helyszínre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.13. 08:35
karambol főváros baleset

Szörnyű balesetről számolt be a katasztrófavédelem hétfőn reggel: Két személyautó és egy teherautó ütközött össze Gyál térségében, a 4601-es út 22-es kilométerszelvényénél. A gyáli önkéntes tűzoltókat követően a fővárosi hivatásos tűzoltók is a helyszínre értek, áramtalanították a járműveket. A balesethez a társhatóság is megérkezett.

A mentők is kiérkeztek a baleset helyszínére. Fotó: Gé

A főúton is baleset történt

Baleset történt a 3-mas főúton is hétfőn reggel: Két személyautó karambolozott 3-as főút 46-os és 47-es kilométerszelvényei között. A járművekben összesen hatan utaztak, ők az aszódi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt ki tudtak szállni a járművekből. Az egység áramtalanította a járműveket. Az érintett útszakaszon egy sávon, váltakozva halad a forgalom.

