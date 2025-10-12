Most kaptuk: súlyos baleset történt Egerben, felborult egy mentőautó

RETRO RÁDIÓ

A mentő megkülönböztető jelzést használt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.12. 19:13
személyautó Eger mentőautó

Szirénázó mentő és egy valószínűleg zöld jelzésen haladó autó ütközött Egerben a Szvorényi úton. A mentő felborult az ütközés következtében, de balesetben szerencsére senki sem sérült meg, a mentőben szállított beteget másik járművel vitték tovább. 

A mentő felborult a baleset következtében
A mentő felborult a baleset következtében / Illusztráció: Gé

Szirénázó mentőautó balesetezett

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Vámos Boglárka a heol.hu megkeresésére elmondta, hogy a mentő megkülönböztető jelzést használt, de a személyautó sofőrje ezt figyelem kívül hagyta, ugyanakkor a baleset körülményeit még vizsgálják.

A baleset a négysávos, azaz a 25-ös főút és a Szvorényi forgalmas kereszteződésében történt. A forgalom mindkét irányba torlódott.

 

