Most kaptuk: súlyos baleset történt Egerben, felborult egy mentőautó

A mentő megkülönböztető jelzést használt.
Szirénázó mentő és egy valószínűleg zöld jelzésen haladó autó ütközött Egerben a Szvorényi úton. A mentő felborult az ütközés következtében, de balesetben szerencsére senki sem sérült meg, a mentőben szállított beteget másik járművel vitték tovább.
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Vámos Boglárka a heol.hu megkeresésére elmondta, hogy a mentő megkülönböztető jelzést használt, de a személyautó sofőrje ezt figyelem kívül hagyta, ugyanakkor a baleset körülményeit még vizsgálják.
A baleset a négysávos, azaz a 25-ös főút és a Szvorényi forgalmas kereszteződésében történt. A forgalom mindkét irányba torlódott.
