Most jött: leállt a vonatközlekedés, erre készülj

A Nyíregyházánál végzett műszaki mentés és a felsővezeték helyreállítása miatt átmenetileg - várhatóan vasárnap 11-12 óráig - nem járnak a vonatok a Nyíregyháza-Nyírtelek vonalszakaszon, ezért pótlóbuszos utazásra és hosszabb eljutási időre kell számítani a vonatközlekedésben.

Változás van a vonatközlekedésben / Fotó: Pexels / Pexels

A Nyíregyháza-Záhony szakaszon, valamint Nyíregyháza és Debrecen között nincsenek korlátozások, mindkét vágányt használhatják a vonatok - írja a MÁV.

Vonatközlekedés: forgalmi változások