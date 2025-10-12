Most jött: leállt a vonatközlekedés, erre készülj

Várhatóan vasárnap 11-12 óráig így marad a helyzet. Mutatjuk a vonatközlekedés részleteit!
A Nyíregyházánál végzett műszaki mentés és a felsővezeték helyreállítása miatt átmenetileg - várhatóan vasárnap 11-12 óráig - nem járnak a vonatok a Nyíregyháza-Nyírtelek vonalszakaszon, ezért pótlóbuszos utazásra és hosszabb eljutási időre kell számítani a vonatközlekedésben.
A Nyíregyháza-Záhony szakaszon, valamint Nyíregyháza és Debrecen között nincsenek korlátozások, mindkét vágányt használhatják a vonatok - írja a MÁV.
