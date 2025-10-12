RETRO RÁDIÓ

Most jött: leállt a vonatközlekedés, erre készülj

Várhatóan vasárnap 11-12 óráig így marad a helyzet. Mutatjuk a vonatközlekedés részleteit!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.12. 07:59
Módosítva: 2025.10.12. 07:59
felsővezeték vonatközlekedés Nyíregyháza pótlóbusz

A Nyíregyházánál végzett műszaki mentés és a felsővezeték helyreállítása miatt átmenetileg - várhatóan vasárnap 11-12 óráig - nem járnak a vonatok a Nyíregyháza-Nyírtelek vonalszakaszon, ezért pótlóbuszos utazásra és hosszabb eljutási időre kell számítani a vonatközlekedésben.

Változás van a vonatközlekedésben
Változás van a vonatközlekedésben / Fotó: Pexels / Pexels

A Nyíregyháza-Záhony szakaszon, valamint Nyíregyháza és Debrecen között nincsenek korlátozások, mindkét vágányt használhatják a vonatok - írja a MÁV.

Vonatközlekedés: forgalmi változások

  • Nyíregyháza és Nyírtelek között pótlóbuszok közlekednek a személyvonatok helyett.
  • A Tokaj InterCityk helyett Nyíregyháza és Görögszállás között szállítják pótlóbuszok az utasokat.
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu