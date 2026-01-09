Azt gondolod, hogy a hideg miatt fázol fel? Akkor hatalmasabbat nem is tévedhettél volna
Télen sokan érzik úgy, hogy a szervezetük sérülékenyebb. De valóban a hideg áll a felfázás hátterében?
A „felfázás” valójában többféle betegség gyűjtőneve, leggyakrabban azon a húgyúti fertőzéseket értjük ez alatt. Ezek valóban gyakrabban jelentkeznek télen, de nem azért, mert a hideg betegítene meg.
A felfázás igazi okai
A húgyúti fertőzéseket nem a hideg, hanem a baktériumok okozzák. Azonban a téli időszak sok szempontból kedvez nekik. Kevesebbet iszunk, és emiatt ritkábban ürül a hólyag. A kórokozók pedig örülnek, ha nem mossuk ki őket rendszeresen.
A lehűlés a vérkeringést is befolyásolja: a szervezet ilyenkor a létfontosságú szerveket védi, a perifériás területek, például az alhas, kevesebb vért kapnak, ami viszont csökkentheti az immunvédekezés hatékonyságát. Egy hideg pad, egy vékony cipő, és máris bekövetkezett a felfázás.
Télen az életmódunk is megváltozik, a hideg hónapokban például:
- kevesebbet mozgunk a szabadban,
- több időt töltünk zárt térben,
- hajlamosak vagyunk halogatni a mosdólátogatást,
- és gyakran megfeledkezünk a rendszeres folyadékbevitelről.
Ezek együtt már érezhetően növelik a felfázás esélyét, főleg azoknál, akik eleve hajlamosabbak rá.
Nem véletlen, hogy télen a megfázásos betegségek is megszaporodnak. A hideg, száraz levegő kiszárítja a nyálkahártyát, így a vírusok könnyebben jutnak be. Ráadásul kevesebb a napsütés, csökkenhet a D-vitamin-szint, ami az immunrendszer működését is befolyásolja. Ezekre az alattomos tényezőkre érdemes odafigyelni a téli hónapokban.
Hogyan csökkenthető a felfázás kockázata télen?
Egy kis odafigyelés sokat számít. Réteges öltözködés, meleg cipő, elegendő folyadék, valamint rendszeres vizeletürítés - írja a Bors.
További hasznos tanácsokért tekintsd meg az alábbi videót:
