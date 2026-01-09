RETRO RÁDIÓ

Azt gondolod, hogy a hideg miatt fázol fel? Akkor hatalmasabbat nem is tévedhettél volna

Télen sokan érzik úgy, hogy a szervezetük sérülékenyebb. De valóban a hideg áll a felfázás hátterében?

A „felfázás” valójában többféle betegség gyűjtőneve, leggyakrabban azon a húgyúti fertőzéseket értjük ez alatt. Ezek valóban gyakrabban jelentkeznek télen, de nem azért, mert a hideg betegítene meg.

Így alakul ki a felfázás
A felfázás igazi okai 

A húgyúti fertőzéseket nem a hideg, hanem a baktériumok okozzák. Azonban a téli időszak sok szempontból kedvez nekik. Kevesebbet iszunk, és emiatt ritkábban ürül a hólyag. A kórokozók pedig örülnek, ha nem mossuk ki őket rendszeresen.

A lehűlés a vérkeringést is befolyásolja: a szervezet ilyenkor a létfontosságú szerveket védi, a perifériás területek, például az alhas, kevesebb vért kapnak, ami viszont csökkentheti az immunvédekezés hatékonyságát. Egy hideg pad, egy vékony cipő, és máris bekövetkezett a felfázás.

Télen az életmódunk is megváltozik, a hideg hónapokban például:

  • kevesebbet mozgunk a szabadban,
  • több időt töltünk zárt térben,
  • hajlamosak vagyunk halogatni a mosdólátogatást,
  • és gyakran megfeledkezünk a rendszeres folyadékbevitelről.  

Ezek együtt már érezhetően növelik a felfázás esélyét, főleg azoknál, akik eleve hajlamosabbak rá.  

Nem véletlen, hogy télen a megfázásos betegségek is megszaporodnak. A hideg, száraz levegő kiszárítja a nyálkahártyát, így a vírusok könnyebben jutnak be. Ráadásul kevesebb a napsütés, csökkenhet a D-vitamin-szint, ami az immunrendszer működését is befolyásolja. Ezekre az alattomos tényezőkre érdemes odafigyelni a téli hónapokban.  

Hogyan csökkenthető a felfázás kockázata télen?

Egy kis odafigyelés sokat számít. Réteges öltözködés, meleg cipő, elegendő folyadék, valamint rendszeres vizeletürítés - írja a Bors.

További hasznos tanácsokért tekintsd meg az alábbi videót:

 

