Kis Grófo: Az Orbán Viktor által vezetett kormány egyértelműen elkötelezett a béke mellett!

Háború vagy béke?



Testvéreim, barátaim!!!



Az áprilisi választások tétje nem kevesebb, mintsem az, hogy az elkövetkezendő éveinket háborúban vagy békében élhetjük Magyarországon!



Az Orbán Viktor által vezetett kormány egyértelműen elkötelezett a béke mellett! Kizárólag békeidőben van esélye a jólétnek, a kiszámíthatóságnak és a minőségi életnek!



Háborúban minden a feje tetejére áll és az egész életünk kiszámíthatatlanná válik! Sőt mi több: a legrosszabb: A mi fiataljaink lehetnek a legelsők akiket besoroznak katonának és az életüket és a testi épségüket veszélyeztethetik!



Amennyiben nem a Fidesz alakíthat kormányt az áprilisi választást követően, mindannyian ezt a kockázatot futjuk!



Legyünk bátrak és bölcsek! Ne kockáztassunk!



Mindannyiunk számára a legfontosabb érték a család, a béke és a biztonság!



Ezt pedig csak és kizárólag Orbán Viktor és kormánya tudja biztosan garantálni!



Menjünk el április 12-én szavazni és egyértelmű, bölcs döntést hozzunk a szavazófülkékben!



Ez a jövőnk és az életünk záloga! A jelenlegi helyzetben nincs más választásunk…