Orbán Viktor: A tényfeltáró bizottság tényekkel tér vissza Ukrajnából Magyarországra

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új információkkal szolgált a Barátság kőolajvezetékhez küldött magyar tényfeltáró bizottság munkájáról, ugyanis nem engedték őket a vezetékhez az ukránok, vagyis az újraindítható, illetve sikerült a magyaroknak "beindítaniuk a gépezetet", mivel megindult az ukránok részéről az információcsere.

A tényfeltáró bizottság tényekkel tér vissza Ukrajnából Magyarországra.

– írta Orbán Viktor az alábbi videóhoz, amiben utasítást ad, hogy térjenek haza.