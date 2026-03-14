RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor nyilvánosan gratulált

Orbán Viktort Rúzsa Magdival fotózták.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.14. 13:21
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nyilvánosan gratulált a közösségi oldalán a Kossuth- és Széchenyi-díjasoknak – akik között ott volt a mostantól Kossuth-díjas Rúzsa Magdi is.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Fotó: Polyák Attila / MW

Gratulálok Kossuth- és Széchenyi-díjasoknak!

– írta Orbán Viktor.

Kossuth-nagydíjat kapott: Kurtág György, Melocco Miklós

Kossuth-díjat kapott: Csupó Gábor János, Fischl Mónika, Gáspár Tibor, Gyöngyösi Levente, Kisfaludy András, Lackfi János, Nemcsák Károly, Pataky Attila, Robert Lantos, Rúzsa Magdolna, Szurcsik József, Tóth Erzsébet

Széchenyi-díjat kapott: Dávid Gyula, Dr. Gáspár Péter, Dr. Gera István Imre, Dr. Kecskeméti Gábor, Dr. Komjáth Péter, Prof. Dr. Krausz Ferenc, Dr. Kukorelli István, Dr. Lengyel Imre, Dr. Nagy Zoltán Zsolt, Dr. Pál Csaba, Dr. Szántó Iván, Dr. Trócsányi László, Dr. Vida Tivadar, Dr. Zaránd Gergely Attila

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
