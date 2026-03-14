Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nyilvánosan gratulált a közösségi oldalán a Kossuth- és Széchenyi-díjasoknak – akik között ott volt a mostantól Kossuth-díjas Rúzsa Magdi is.

Orbán Viktor / Fotó: Polyák Attila / MW

Gratulálok Kossuth- és Széchenyi-díjasoknak!

– írta Orbán Viktor.

Kossuth-nagydíjat kapott: Kurtág György, Melocco Miklós

Kossuth-díjat kapott: Csupó Gábor János, Fischl Mónika, Gáspár Tibor, Gyöngyösi Levente, Kisfaludy András, Lackfi János, Nemcsák Károly, Pataky Attila, Robert Lantos, Rúzsa Magdolna, Szurcsik József, Tóth Erzsébet

Széchenyi-díjat kapott: Dávid Gyula, Dr. Gáspár Péter, Dr. Gera István Imre, Dr. Kecskeméti Gábor, Dr. Komjáth Péter, Prof. Dr. Krausz Ferenc, Dr. Kukorelli István, Dr. Lengyel Imre, Dr. Nagy Zoltán Zsolt, Dr. Pál Csaba, Dr. Szántó Iván, Dr. Trócsányi László, Dr. Vida Tivadar, Dr. Zaránd Gergely Attila