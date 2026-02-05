„Szinte toporzékolt a lelkem!” – Szédületes tempóra kapcsolt Rúzsa Magdi

Rúzsa Magdi nagyobb fokozatra kapcsolt, tizenöt dalt írtak meg pár hét alatt, és úgy érzi, hogy csodálatos alkotás van születőben.

Rúzsa Magdi az alkotás lázában ég

(Fotó: Kovács Péter)

Motoszkál már bennem egy ideje, hogy valami különlegesre vágyom. Nem mintha nem szerettem volna az elmúlt húsz évet, és születtek jó kis dolgok. No meg azt gondolom, hogy ez a gépezet, amit viszek (viszünk a csapattal), elég nagyot ment és megy. Mindig voltak gyöngyszemek a nyári koncertek mellett, mint a Magdaléna vagy az Angyal mellettem turné, amik igazán töltöttek, de most már szinte toporzékolt a lelkem. Persze nem könnyű olyankor, ha többféle egy ember. Ezt is szeretem, meg azt is, de már nagyon szembe akartam menni a világgal meg az elvárásokkal, meg mindennel

– írta oldalán az énekesnő, aki szerint egy hirtelen jött gondolatot követően Borlai Gergő megírta neki élete lemezét.

Rúzsa Magdi új lemeze óriási tempóban készül

Borlai több szólólemezt adott ki, sok magyar sztárnak írt dalokat. Presser Gábor, Koncz Zsuzsa, Katona Klári, Charlie, Zorán, Jamie Winchester & Hrutka Róbert és Babos Gyula koncertjein is sokat láthatták a nézők.

Pedig meggyőződésem volt, hogy nem is foglalkozik már itteni dolgokkal, annyira elvitte a nagyvilág, hiszen egy zseni. No meg az is meggyőződésem volt egy régi csörte miatt, hogy vannak falak, amiket nem lehet ledönteni. A sors viszont érdekesen sakkozik. Csak bedobott egy kérdést a levegőbe... Még senkivel nem tudtam ilyen tempóban teremteni. Óriási!

– lelkesedett az énekesnő, hozzátéve, hogy pár hét alatt tizenöt dal született. „Most felvesszük, feljátsszák a legszuperebb zenészek, és bízom benne, hogy sokaknak ad majd olyan eufóriát, mint nekem. Köszönöm, Gergő!” – írta Rúzsa Magdi.

Az énekesnőnek van oka az örömre, a napokban ritka fotók kíséretében ünnepelte ikrei negyedik születésnapját, a rajongók nagy örömére, mesés fotók kerültek ki az internetre. Rúzsa Magdi őszintén vallott érzéseiről a közelmúltban, elárulta, hogy amennyire őszintén tud tombolni, annyira őszintén tud szeretni is. És kell is néha, hogy az ember leüljön, és jól kibőgje magát, mert megtisztul tőle.