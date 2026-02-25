RETRO RÁDIÓ

„De szemét vagy” – Curtis beszólását nem hagyta szó nélkül Barnai Judie

Fantasztikus hangulatba rondított bele a rapper. Nem akárkiknek üzent Curtis.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.02.25. 18:30
Curtis Barnai Judie beszólás

A 2025-ös Ázsia Expressz után idén A Nagy Duettben versenyez a sztárpár. Bár Curtis, és felesége, Barnai Judie, az első adásban veszélyzónás volt, a másodikban gond nélkül továbbjutott. A kosárlabdázó elárulta, amennyire szeret énekelni, annyira nem tud. Előbbire jó példa a frissen közzétett videója, melyen kutyusaival bulizik a Crystal együttes egyik legnagyobb slágerére, a Sosem múlik el című dalra. Ennek az örömteli pillanatnak a megosztásába rondított bele a rapper.

Curtis beszólt a feleségének, Barnai Judie nem hagyta szó nélkül férje kommentjét
Curtis beszólt a feleségének, Barnai Judie nem hagyta szó nélkül férje kommentjét (Fotó: Bánkúti Sándor)

Curtis odacsapott a szavaival

Ki mondta, hogy Curtis a buli lelke? Az újpesti rapper rendesen belerondított kedvese remek hangulatába.

Szerintem élvezték az előadásom

– kommentelte sírva nevetős szmájlival és szívecskékkel a kutyáinak éneklését Judie az Instagram-oldalán.

Mire Curtis csak annyit írt:

Szurkolók az állatkínzás ellen! Kérlek, ne gyertek ki!

Ráadásual a rapper betaggelte a Szurkolók az állatkínzás ellent, így az üzenet el is jutott hozzájuk.

Barnai Judie nem hagyta szó nélkül férje hozzászólását. Ezt írta neki, sírva nevetős szmájli és szívecskék kíséretében:

Curtis, de szemet vagy, nem látod, hogy élvezték?!

Szerintetek kinek van igaza? Mutatjuk a videót!

 

