„De szemét vagy” – Curtis beszólását nem hagyta szó nélkül Barnai Judie
Fantasztikus hangulatba rondított bele a rapper. Nem akárkiknek üzent Curtis.
A 2025-ös Ázsia Expressz után idén A Nagy Duettben versenyez a sztárpár. Bár Curtis, és felesége, Barnai Judie, az első adásban veszélyzónás volt, a másodikban gond nélkül továbbjutott. A kosárlabdázó elárulta, amennyire szeret énekelni, annyira nem tud. Előbbire jó példa a frissen közzétett videója, melyen kutyusaival bulizik a Crystal együttes egyik legnagyobb slágerére, a Sosem múlik el című dalra. Ennek az örömteli pillanatnak a megosztásába rondított bele a rapper.
Curtis odacsapott a szavaival
Ki mondta, hogy Curtis a buli lelke? Az újpesti rapper rendesen belerondított kedvese remek hangulatába.
Szerintem élvezték az előadásom
– kommentelte sírva nevetős szmájlival és szívecskékkel a kutyáinak éneklését Judie az Instagram-oldalán.
Mire Curtis csak annyit írt:
Szurkolók az állatkínzás ellen! Kérlek, ne gyertek ki!
Ráadásual a rapper betaggelte a Szurkolók az állatkínzás ellent, így az üzenet el is jutott hozzájuk.
Barnai Judie nem hagyta szó nélkül férje hozzászólását. Ezt írta neki, sírva nevetős szmájli és szívecskék kíséretében:
Curtis, de szemet vagy, nem látod, hogy élvezték?!
Szerintetek kinek van igaza? Mutatjuk a videót!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre