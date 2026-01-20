Eddig sosem látott fotón Curtis szerelme, ilyen aranyos kislány volt – Fotó

Megható sorokat osztott meg közösségi oldalán Barnai Judit, azaz Judie. A kosárlabdázó az álmairól tett egy nagyon mély és őszinte vallomást.

Judie és Curtis / Fotó: Szabolcs László

Judie elérte az álmait, és másoknak is ezt kívánja

Judie egy eddig sosem látott képet osztott meg magáról az Instagram-oldalán, amin szomorú kislányként látható. A fotó apropója kapcsán elismerte, kislányként álmodni sem mert mindarról, amit mára már elért. Ez pedig nem kevés, hiszen nemcsak egy csodaszép gyönyörű nő, egy kiváló és elkötelezett sportoló lett. De képes volt megszelídíteni a hazai rap fenegyerekét Curtist is. Ezek mind külön-külön is nagy dolgok, de egybe lehengerlő teljesítmény. Curtis szerelme nem habozott megragadni az alkalmat, és egyúttal köszönetet is mondott az édesanyjának és a férjének, hogy a segítségükkel elérhette a ki nem mondott álmait is.

Ez a kislány vajon mert arról álmodni akivé most vált? – nem, nem hiszem, hogy mertem ilyen nagyokat álmodni. 32 év, mégis most érzem magam a legjobban, ott vagyok, ahol lennem kell. És ezt köszönöm édesanyámnak, hogy bár nem volt egyszerű, de mindent megadott, amit lehetett, és ahogy nevelt példaértékű. A férjemnek, mert nélküle nem lennék itt, ahol vagyok most, borzasztó hálás vagyok mindenért, amit kaptam. (Ai-kép, királynős képeket még nem csináltattam sajnos magamról…pedig kéne úgy érzem.) Azt kívánom mindenkinek, váljon valóra az álma, bármekkora is legyen

– zárta megható sorait Curtis felesége, Judie.

Íme Judie gyerekkori fotója: