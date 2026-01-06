RETRO RÁDIÓ

Curtis a szerelme nélkül utazott a földi paradicsomba

Mesés fotót osztott meg a rapper. Curtis Dominikán élvezi a januárt.

Curtis Judie nyaralás

Curtis a felesége, Judie nélkül utazott el Dominikára – derül ki a kosárlabdázó posztjából, aki 4 évvel ezelőtt a rapperrel járt a mesés helyen.

Curtis szerelme nélkül utazott el Dominikára (Fotó: Bánkúti Sándor)

Néha egy kép többet mond ezer szónál. Ám a bejegyzés több esetleges félreértést is tisztázhat.  Curtis szólóban, Judie a férjével közös dominikai képpel jelentkezett be az Instagram-oldalára. A kosárlabdázó bejegyzése azonban hangsúlyozza: a közös fotó nem friss, 4 évvel ezelőtt készült a szerelmével közös dominikai nyaraláson.

5,5 év. 4 évvel ezelőtt kivittél erre a csoda helyre, mondjuk Te most is ott áztatod magad. Szeretlek, érezd jól magad kint nagyon, aztán várunk haza 

– írta posztjában Judie, Curtis szerelme.

Szeretlek

– írta válaszul Curtis a képhez.

Szépek vagytok

– írta oda egy kommentelő, míg mások arról érdeklődtek, miért nem együtt utazott el a pár. Barnai Judit válaszából kiderült, igazoltan van távol:

„Nekem, mint minden évben most már 18 éve bajnokságom van :)”

Puszi mindenkinek

– írta nemes egyszerűséggel a posztjához a népszerű rapper.

 

