Curtis a szerelme nélkül utazott a földi paradicsomba
Mesés fotót osztott meg a rapper. Curtis Dominikán élvezi a januárt.
Curtis a felesége, Judie nélkül utazott el Dominikára – derül ki a kosárlabdázó posztjából, aki 4 évvel ezelőtt a rapperrel járt a mesés helyen.
Curtis szerelme nélkül utazott el Dominikára
Néha egy kép többet mond ezer szónál. Ám a bejegyzés több esetleges félreértést is tisztázhat. Curtis szólóban, Judie a férjével közös dominikai képpel jelentkezett be az Instagram-oldalára. A kosárlabdázó bejegyzése azonban hangsúlyozza: a közös fotó nem friss, 4 évvel ezelőtt készült a szerelmével közös dominikai nyaraláson.
5,5 év. 4 évvel ezelőtt kivittél erre a csoda helyre, mondjuk Te most is ott áztatod magad. Szeretlek, érezd jól magad kint nagyon, aztán várunk haza
– írta posztjában Judie, Curtis szerelme.
Szeretlek
– írta válaszul Curtis a képhez.
Szépek vagytok
– írta oda egy kommentelő, míg mások arról érdeklődtek, miért nem együtt utazott el a pár. Barnai Judit válaszából kiderült, igazoltan van távol:
„Nekem, mint minden évben most már 18 éve bajnokságom van :)”
Puszi mindenkinek
– írta nemes egyszerűséggel a posztjához a népszerű rapper.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre