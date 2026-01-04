Curtis nem kertelt, beszólt az MLSZ-nek, de Kubatov Gáborra is utalt
Nem finomkodott a volt focista. Curtis közösségi-oldalán üzent az Magyar Labdarúgó Szövetségnek (MLSZ) és a Fradi elnökének, Kubatov Gábornak.
Széki Attila, művésznevén Curtis hosszú bejegyzésben ment neki a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, s noha a nevét nem említette, Ferencváros elnökének, Kubatov Gábornak is szólt az üzenet. A korábbi újpesti labdarúgó egy cseppet sem finomkodott: nyíltan bírálta az MLSZ Fegyelmi Bizottságát, amely az őszi szezonban kegyetlen szigorral osztotta ki a súlyos pénzbüntetéseket. Curtis szívéhez legközelebb álló klubja, az Újpest vezeti a „büntetési tabellát”, összesen 31 millió 500 ezer forintos bírsággal.
Curtis nyíltan bírálta az MLSZ-t és Kubatov Gábort
A rapper a saját közösségi-oldalán osztotta meg azt a terjedelmes bejegyzést, amelyben sérelmezi az átláthatatlan jegyzőkönyvezést és az egyenlőtlen elbírálást. A rapper szerint a szurkolói edukáció hirdetése és a gyakorlat köszönőviszonyban sincs egymással. Sőt, burkoltan még a Ferencváros elnökének, Kubatov Gábornak is odaszólt. Az ő nevét ugyan nem írta le, de utalt arra a klubvezetőre, aki szerint az MLSZ kegyeltje az Újpest.
Az alábbi kimutatás kiválóan példázza azt a fajta tevékenységet, amit az MLSZ ellenünk művel. A Diósgyőr elleni idegenbeli meccsünk után rekord büntetést voltunk kénytelenek befizetni, de emellett is folyamatos eljárást indítanak velünk szemben, pedig van olyan klubvezető, aki szerint az MLSZ kegyeltjei vagyunk. (Ehhez képest, az “üldözött” csapatuk csak töredékét fizette be, amely elég vicces, ismerve a szurkolóikat).
- írta Curtis a bejegyzésében, amit félig-meddig Kubatov Gábornak is címzett.
Az Újpest mindent megtesz azért, hogy visszatérjenek a régi sikerek. December 18-án nevezték ki sportigazgatónak Dárdai Pált, majd néhány nappal ezelőtt bejelentették, hogy a lila-fehérek vezetőedzői posztját Szélesi Zoltán veszi át.
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre