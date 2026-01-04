Curtis nem kertelt, beszólt az MLSZ-nek, de Kubatov Gáborra is utalt

Széki Attila, művésznevén Curtis hosszú bejegyzésben ment neki a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, s noha a nevét nem említette, Ferencváros elnökének, Kubatov Gábornak is szólt az üzenet. A korábbi újpesti labdarúgó egy cseppet sem finomkodott: nyíltan bírálta az MLSZ Fegyelmi Bizottságát, amely az őszi szezonban kegyetlen szigorral osztotta ki a súlyos pénzbüntetéseket. Curtis szívéhez legközelebb álló klubja, az Újpest vezeti a „büntetési tabellát”, összesen 31 millió 500 ezer forintos bírsággal.

Curtis nem finomkodott, neki ment az MLSZ-nek és Kubatov Gábornak is / Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Curtis nyíltan bírálta az MLSZ-t és Kubatov Gábort

A rapper a saját közösségi-oldalán osztotta meg azt a terjedelmes bejegyzést, amelyben sérelmezi az átláthatatlan jegyzőkönyvezést és az egyenlőtlen elbírálást. A rapper szerint a szurkolói edukáció hirdetése és a gyakorlat köszönőviszonyban sincs egymással. Sőt, burkoltan még a Ferencváros elnökének, Kubatov Gábornak is odaszólt. Az ő nevét ugyan nem írta le, de utalt arra a klubvezetőre, aki szerint az MLSZ kegyeltje az Újpest.

Az alábbi kimutatás kiválóan példázza azt a fajta tevékenységet, amit az MLSZ ellenünk művel. A Diósgyőr elleni idegenbeli meccsünk után rekord büntetést voltunk kénytelenek befizetni, de emellett is folyamatos eljárást indítanak velünk szemben, pedig van olyan klubvezető, aki szerint az MLSZ kegyeltjei vagyunk. (Ehhez képest, az “üldözött” csapatuk csak töredékét fizette be, amely elég vicces, ismerve a szurkolóikat).

- írta Curtis a bejegyzésében, amit félig-meddig Kubatov Gábornak is címzett.

Az Újpest mindent megtesz azért, hogy visszatérjenek a régi sikerek. December 18-án nevezték ki sportigazgatónak Dárdai Pált, majd néhány nappal ezelőtt bejelentették, hogy a lila-fehérek vezetőedzői posztját Szélesi Zoltán veszi át.