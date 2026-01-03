RETRO RÁDIÓ

Órák kérdése a nagy bejelentés, Kubatov Gábor előre üzent, kár reménykedni Varga Barnabás kapcsán

Kérlelhetetlen a Fradi elnöke. Kiderült, mikor jelenthetik be Athénban Varga Barnabás érkezését.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.03. 12:30
varga barnabás görögország kubatov gábor

Már vasárnap bejelenthetik Varga Barnabás ékezését Görögországban. Helyi sajtóértesülések szerint a Fradi csatárát a hét utolsó napjára várja az AEK Athén, ahol az orvosi vizsgálat hivatalos lehet a válogatott játékos szerződtetése. Az NB I kétszeres gólkirálya 4,5 millió euróért (1,7 milliárd forint) válthat klubot.

Varga Barnabás szinte biztosan távozik a Fradiból
Varga Barnabás szinte biztosan távozik a Fradiból / Fotó: Dömötör Csaba

A Ferencvárosnál természetesen felkészültek rá, hogy megválnak a klub egyik legjobb játékosától. Kubatov Gábor elnök szilveszteri beszédében is utalt arra, noha sokan tiltakoztak az üzlet ellen, ők eladják Vargát "mint a szél", s erre készülnek Tóth Alex esetében is.

Barna kapcsán mindenki jön hozzám, hogy ne adjuk el... De eladjuk, úgy eladjuk, mint a szél!

"Nem lennénk kötelesek eladni, van még másfél év szerződése. De itt van egy 31 éves játékos, van még 4-5 év a pályafutásából. Vajon megteheti azt a Ferencváros, hogy egy ilyen labdarúgónak, hogy ne menj el komoly pénzért futballozni? Ha megfelelő ajánlat érkezik, akkor azért elengedjük"

- mondta Kubatov, aki hozzátette, Tóth Alexet is el fogják adni.

@kubatovgabor

Egy percben a Varga Barnabás-transzferről.

♬ eredeti hang - Kubatov Gábor

Varga Barnabás bomba formában

A Fradi csatára a bajnokság mellett a nemzetközi kupában és a válogatottban is szenzációsan teljesített ősszel. Duplázott Portugália ellen, betalált a Genk, a Salzburg és a Fenerbahce otthonában is, győztes gólt fejelt a Rangers ellen, csak a Fradiban 29 meccsen 20 gólt szerzett.

