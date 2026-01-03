Órák kérdése a nagy bejelentés, Kubatov Gábor előre üzent, kár reménykedni Varga Barnabás kapcsán
Kérlelhetetlen a Fradi elnöke. Kiderült, mikor jelenthetik be Athénban Varga Barnabás érkezését.
Már vasárnap bejelenthetik Varga Barnabás ékezését Görögországban. Helyi sajtóértesülések szerint a Fradi csatárát a hét utolsó napjára várja az AEK Athén, ahol az orvosi vizsgálat hivatalos lehet a válogatott játékos szerződtetése. Az NB I kétszeres gólkirálya 4,5 millió euróért (1,7 milliárd forint) válthat klubot.
A Ferencvárosnál természetesen felkészültek rá, hogy megválnak a klub egyik legjobb játékosától. Kubatov Gábor elnök szilveszteri beszédében is utalt arra, noha sokan tiltakoztak az üzlet ellen, ők eladják Vargát "mint a szél", s erre készülnek Tóth Alex esetében is.
Barna kapcsán mindenki jön hozzám, hogy ne adjuk el... De eladjuk, úgy eladjuk, mint a szél!
"Nem lennénk kötelesek eladni, van még másfél év szerződése. De itt van egy 31 éves játékos, van még 4-5 év a pályafutásából. Vajon megteheti azt a Ferencváros, hogy egy ilyen labdarúgónak, hogy ne menj el komoly pénzért futballozni? Ha megfelelő ajánlat érkezik, akkor azért elengedjük"
- mondta Kubatov, aki hozzátette, Tóth Alexet is el fogják adni.
Varga Barnabás bomba formában
A Fradi csatára a bajnokság mellett a nemzetközi kupában és a válogatottban is szenzációsan teljesített ősszel. Duplázott Portugália ellen, betalált a Genk, a Salzburg és a Fenerbahce otthonában is, győztes gólt fejelt a Rangers ellen, csak a Fradiban 29 meccsen 20 gólt szerzett.
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Paks, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre