Varga Barnabás elhagyta Budapestet, ebben az országban állt edzésbe

Elhagyta Magyarországot és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott Varga Barnabás. A Fradi magyar csatára a bajnoki szünetben sem csak pihen, válogatottbeli csapattársával, Szappanos Péterrel Dubajban is edzenek.

Varga Barnabás nem csak pihenni utazott az Egyesült Arab Emírségekbe

Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

Ráfér a szünet a Ferencváros játékosaira, akik több mint harminc mérkőzést játszottak már ebben a szezonban. A Fradi elnöke, Kubatov Gábor szerint például Varga Barnabás „csapágyasra lett hajtva”, ami részben a magyar szabályozás következménye. Nem csoda, hogy a válogatott csatár a Puskás Akadémia ellen már pihenőt kért, mert fáradtak érezte magát.

Varga azonban a bajnoki szünetet sem csak pihenéssel tölti. Elhagyta ugyan az országot és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott, de válogatottbeli csapattársával, Szappanos Péterrel a tengerparton sem álltak le az edzéssel. A Puskás Akadémia kapusa osztott meg egy felvételt a közösségi oldalán arról, ahogy az FTC csatárával Dubajban futnak – miközben a háttérben a város ikonikus épülete, a világ egyetlen hétcsillagos szállodája, a Burj Al Arab látható.

Fotó: Szappanos Péter/Instagram

Varga Barnabás külföldre igazol?

A Ferencváros elnöke a magyar játékosok túlterheltsége mellett korábban arról is beszélt évértékelő interjújában, hogy Varga Barnabást számtalan nagy csapat figyeli, és van egy megállapodásuk: ha a télen jó ajánlat jön érte, el fogják engedni. A 31 éves focista menedzsere a Metropolnak azt nyilatkozta, a „jó ajánlat” szakmailag egy támadó szellemű csapatot jelentene, ahol Varga legfőbb erőssége érvényesülni tud.

Az is kulcskérdés szakmai szempontból, hogy vannak-e szélsői a csapatnak, hány csatárral játszanak és mennyi beadás jön a kapu elé, mert ezek alapvetően meghatározzák az olyan típusú csatároknak a gólérzékenységét, mint Barna. Ilyen szempontból kiszolgáltatott helyzetben van. Az anyagi szempontokkal egyelőre mi azért nem foglalkozunk, mert úgy gondolom, aki a Ferencvárossal meg tud egyezni Barna átigazolási díjáról, az nem kispályán lesz, és biztosan tud majd olyan anyagi ajánlatot nyújtani a játékosnak is, ami elfogadható

– nyilatkozta a lapunknak Paunoch Péter.