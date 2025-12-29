Varga Barnabás elhagyta Budapestet, ebben az országban állt edzésbe
Hiába lett „csapágyasra hajtva”, nem áll le az edzéssel. Varga Barnabás nem csak pihenni utazott az Egyesült Arab Emírségekbe.
Elhagyta Magyarországot és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott Varga Barnabás. A Fradi magyar csatára a bajnoki szünetben sem csak pihen, válogatottbeli csapattársával, Szappanos Péterrel Dubajban is edzenek.
Ráfér a szünet a Ferencváros játékosaira, akik több mint harminc mérkőzést játszottak már ebben a szezonban. A Fradi elnöke, Kubatov Gábor szerint például Varga Barnabás „csapágyasra lett hajtva”, ami részben a magyar szabályozás következménye. Nem csoda, hogy a válogatott csatár a Puskás Akadémia ellen már pihenőt kért, mert fáradtak érezte magát.
Varga azonban a bajnoki szünetet sem csak pihenéssel tölti. Elhagyta ugyan az országot és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott, de válogatottbeli csapattársával, Szappanos Péterrel a tengerparton sem álltak le az edzéssel. A Puskás Akadémia kapusa osztott meg egy felvételt a közösségi oldalán arról, ahogy az FTC csatárával Dubajban futnak – miközben a háttérben a város ikonikus épülete, a világ egyetlen hétcsillagos szállodája, a Burj Al Arab látható.
Varga Barnabás külföldre igazol?
A Ferencváros elnöke a magyar játékosok túlterheltsége mellett korábban arról is beszélt évértékelő interjújában, hogy Varga Barnabást számtalan nagy csapat figyeli, és van egy megállapodásuk: ha a télen jó ajánlat jön érte, el fogják engedni. A 31 éves focista menedzsere a Metropolnak azt nyilatkozta, a „jó ajánlat” szakmailag egy támadó szellemű csapatot jelentene, ahol Varga legfőbb erőssége érvényesülni tud.
Az is kulcskérdés szakmai szempontból, hogy vannak-e szélsői a csapatnak, hány csatárral játszanak és mennyi beadás jön a kapu elé, mert ezek alapvetően meghatározzák az olyan típusú csatároknak a gólérzékenységét, mint Barna. Ilyen szempontból kiszolgáltatott helyzetben van. Az anyagi szempontokkal egyelőre mi azért nem foglalkozunk, mert úgy gondolom, aki a Ferencvárossal meg tud egyezni Barna átigazolási díjáról, az nem kispályán lesz, és biztosan tud majd olyan anyagi ajánlatot nyújtani a játékosnak is, ami elfogadható
– nyilatkozta a lapunknak Paunoch Péter.
