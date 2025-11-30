Váratlanul kikerült a Fradi keretéből Varga Barnabás: kiderült, mi történt

A Puskás Akadémia-FTC rangadó kezdése előtt egy órával kiderült, Varga Barnabást nem nevezték a zöld-fehérek keretébe. Kiderült, hogy mi történt.

A Puskás Akadémia-FTC rangadóra Varga Barnabást nem nevezték a zöld-fehérek keretébe Fotó: Adam Pretty / Getty Images

Ezért nincs ott a Puskás Akadémia-FTC meccsen Varga Barnabás

Robbie Keane az M4 Sportnak elmondta, Varga fáradtság miatt nem kívánt játszani.

Azt mondta, nem kíván játszani, mert fáradt

– fogalmazott a Fradi vezetőedzője, akivel még szombaton közölte kérését a magyar válogatott támadó.

Fáradtság, kimerültség, a sok mérkőzés miatt. De most azokra a játékosokra fókuszálunk, akik velünk vannak

– tette hozzá Robbie Keane.

Varga Barnabás távollétében a Ferencvárosban Joseph és Gruber kezd a csatársorban.