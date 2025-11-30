Váratlanul kikerült a Fradi keretéből Varga Barnabás: kiderült, mi történt
A magyar válogatott támadó egy kéréssel fordult Robbie Keane vezetőedzőhöz. Varga Barnabást nem nevezték a Puskás Akadémia-FTC mérkőzésre.
A Puskás Akadémia-FTC rangadó kezdése előtt egy órával kiderült, Varga Barnabást nem nevezték a zöld-fehérek keretébe. Kiderült, hogy mi történt.
Ezért nincs ott a Puskás Akadémia-FTC meccsen Varga Barnabás
Robbie Keane az M4 Sportnak elmondta, Varga fáradtság miatt nem kívánt játszani.
Azt mondta, nem kíván játszani, mert fáradt
– fogalmazott a Fradi vezetőedzője, akivel még szombaton közölte kérését a magyar válogatott támadó.
Fáradtság, kimerültség, a sok mérkőzés miatt. De most azokra a játékosokra fókuszálunk, akik velünk vannak
– tette hozzá Robbie Keane.
Varga Barnabás távollétében a Ferencvárosban Joseph és Gruber kezd a csatársorban.
