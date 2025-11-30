RETRO RÁDIÓ

Váratlanul kikerült a Fradi keretéből Varga Barnabás: kiderült, mi történt

A magyar válogatott támadó egy kéréssel fordult Robbie Keane vezetőedzőhöz. Varga Barnabást nem nevezték a Puskás Akadémia-FTC mérkőzésre.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.11.30. 19:35
Varga Barnabás Puskás Akadémia FTC

A Puskás Akadémia-FTC rangadó kezdése előtt egy órával kiderült, Varga Barnabást nem nevezték a zöld-fehérek keretébe. Kiderült, hogy mi történt.

Puskás Akadémia-FTC: Varga Barnabás
A Puskás Akadémia-FTC rangadóra Varga Barnabást nem nevezték a zöld-fehérek keretébe Fotó: Adam Pretty / Getty Images

Ezért nincs ott a Puskás Akadémia-FTC meccsen Varga Barnabás

Robbie Keane az M4 Sportnak elmondta, Varga fáradtság miatt nem kívánt játszani.

Azt mondta, nem kíván játszani, mert fáradt

– fogalmazott a Fradi vezetőedzője, akivel még szombaton közölte kérését a magyar válogatott támadó.

Fáradtság, kimerültség, a sok mérkőzés miatt. De most azokra a játékosokra fókuszálunk, akik velünk vannak

– tette hozzá Robbie Keane.

Varga Barnabás távollétében a Ferencvárosban Joseph és Gruber kezd a csatársorban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
