Kiszivárgott Szoboszlai Dominik döntése a jövőjéről, itt jelenthetik be hamarosan
Végre nem kell tovább találgatni? Több európai topcsapat is érdeklődött Szoboszlai Dominik iránt, aki állítólag megállapodást kötött a jövőjéről. Hamarosan be is jelenthetik a részleteket.
2026-ra eljutottunk arra a pontra, hogy gyakorlatilag nincs olyan klub a világon, amelybe ne férne be Szoboszlai Dominik. Arról már korábban is lehetett olvasni, hogy a Real Madrid érdeklődik a magyar válogatott csapatkapitánya iránt, de a hírek szerint Németország legnagyobb klubja is szívesen látná a soraiban. A Liverpool azonban semmiképpen sem akarja elengedni a magyar klasszist, ezért már hetekkel ezelőtt megkezdte vele a tárgyalásokat a szerződése meghosszabbításáról. Most állítólag megszületett a döntés Szoboszlai jövőjéről.
Szoboszlai marad Liverpoolban?
A CaughtOffside nevű futballportál exkluzív információként számolt be arról, hogy a Real Madrid és a Bayern München is komoly érdeklődést mutatott a 25 éves játékos iránt, ő azonban a Liverpool mellett kötelezi el magát. Szoboszlai Dominik állítólag elvi megállapodásra jutott a klubjával egy új, 2031-ig szóló szerződésről.
Bár a játékos jelenlegi szerződése 2028-ig szól, és nem tűnt különösen sürgősnek az újratárgyalás, a Liverpool viszont csak így tudta elhárítani más klubok érdeklődését. Ráadásul egy fizetésemelés is kijár már Szoboszlainak, hiszen jelenleg tíz csapattársa is többet visz haza nála. Ez az új kontraktussal minden bizonnyal megváltozik, hiszen a szezonban egyértelműen ő az együttes húzóembere.
A magyar válogatott focista új szintre lépett: immár háromszor is elnyerte a hónap játékosa díját a Vörösöknél, és Arne Slot vezetőedző is maradéktalanul megbízik benne. Szoboszlai szinte a pálya bármely pozíciójában bevethető: jobbhátvédként, jobbszélsőként, középső és támadó középpályásként is klasszis teljesítményre volt képes.
