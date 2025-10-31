Már Szoboszlai szerződése a téma Liverpoolban, hamarosan döntenek a sorsáról

A sorozatos vereségek miatt egyre több kérdőjel merül fel a Liverpool háza táján. Arne Slot együttese az elmúlt hét mérkőzéséből hatot elveszített, legutóbb pedig a régi mumusnak számító Crystal Palace búcsúztatta a Vörösöket az Angol Ligakupából. Bár a Premier League-címvédő összességében gyengélkedik, van egy játékos, aki továbbra is stabilan magas szinten teljesít, és kiemelkedik a szenvedő alakulatból. Ő pedig nem más, mint Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya, aki az utóbbi időszakban a Liverpool húzóembereként funkcionál. Teljesítményét a klubvezetés sem hagyta figyelmen kívül – sajtóinformációk szerint már megkezdték a tárgyalásokat szerződésének meghosszabbításáról.

11 liverpooli játékos is többet keres jelenleg mint Szoboszlai Fotó: Catherine Ivill - AMA

Az átigazolási hírekben mindig jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano a saját podcastjében számolt be arról, hogy a Liverpool Szoboszlai Dominik, és Ryan Gravenberch megállapodását is meghosszabbítaná.

🎖️| BREAKING: @FabrizioRomano: Liverpool want to discuss a new deal with Dominik Szoboszlai. — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) October 29, 2025

Karácsony előtt hosszabíthat Szoboszlai

Mindkét középpályás 2028-ig érvényes szerződéssel rendelkezik, és idei teljesítményük alapján egyaránt a csapat legjobbjai közé tartoznak. Nem véletlen tehát, hogy a vezetőség hosszabb távra szeretné magához láncolni őket. Ráadásul egyikük sem tartozik a klub legjobban kereső játékosai közé, ami további indokot szolgáltat arra, hogy új, anyagilag is kiemelkedőbb megállapodást kínáljanak nekik.

Romano úgy véli, könnyen elképzelhető, hogy Szoboszlai Dominik már az ünnepi időszak előtt megkaphatja az új szerződést.