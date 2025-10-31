Már Szoboszlai szerződése a téma Liverpoolban, hamarosan döntenek a sorsáról
A kupazakó ellenére boldog lehet a magyar játékos. A Liverpool dolgozik Szoboszlai Dominik szerződésének meghosszabbításán.
A sorozatos vereségek miatt egyre több kérdőjel merül fel a Liverpool háza táján. Arne Slot együttese az elmúlt hét mérkőzéséből hatot elveszített, legutóbb pedig a régi mumusnak számító Crystal Palace búcsúztatta a Vörösöket az Angol Ligakupából. Bár a Premier League-címvédő összességében gyengélkedik, van egy játékos, aki továbbra is stabilan magas szinten teljesít, és kiemelkedik a szenvedő alakulatból. Ő pedig nem más, mint Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya, aki az utóbbi időszakban a Liverpool húzóembereként funkcionál. Teljesítményét a klubvezetés sem hagyta figyelmen kívül – sajtóinformációk szerint már megkezdték a tárgyalásokat szerződésének meghosszabbításáról.
Az átigazolási hírekben mindig jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano a saját podcastjében számolt be arról, hogy a Liverpool Szoboszlai Dominik, és Ryan Gravenberch megállapodását is meghosszabbítaná.
Karácsony előtt hosszabíthat Szoboszlai
Mindkét középpályás 2028-ig érvényes szerződéssel rendelkezik, és idei teljesítményük alapján egyaránt a csapat legjobbjai közé tartoznak. Nem véletlen tehát, hogy a vezetőség hosszabb távra szeretné magához láncolni őket. Ráadásul egyikük sem tartozik a klub legjobban kereső játékosai közé, ami további indokot szolgáltat arra, hogy új, anyagilag is kiemelkedőbb megállapodást kínáljanak nekik.
Romano úgy véli, könnyen elképzelhető, hogy Szoboszlai Dominik már az ünnepi időszak előtt megkaphatja az új szerződést.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre